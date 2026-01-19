La Anses oficializó este lunes los nuevos montos de jubilaciones y pensiones que se cobrarán desde febrero de 2026, tras la actualización mensual prevista por la actual fórmula de movilidad que toma como referencia la inflación. En base al último dato oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la suba será cercana al 2,8 % respecto de enero, y se aplicará a todas las prestaciones previsionales.

Con este ajuste, la jubilación mínima quedará fijada en aproximadamente $359.080, y con el bono extraordinario de $70 000 que se mantiene vigente, el haber total para quienes perciben el piso previsional ascenderá a cerca de $429.080.

Además del haber mínimo, también se actualizan otras prestaciones: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará alrededor de $287 000 (cerca de $357 000 con bono) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez o invalidez se ubicarán entre unos $251 000 (aproximadamente $321 000 con bono).

Este ajuste forma parte de la movilidad mensual establecida por el Decreto 274/24, que reemplazó el antiguo mecanismo trimestral y exige que los haberes se actualicen conforme a la evolución mensual de los precios.

Las jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo también aumentarán con el mismo porcentaje, y los pagos se organizarán según la terminación del DNI: quienes cobran la mínima empezarán a recibir su haber desde el 9 de febrero y los que superan ese piso, a partir del 23 de febrero.