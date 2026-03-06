Entra en vigencia la reforma laboral: qué cambia desde hoy para trabajadores y empresas

Desde este viernes 6 de marzo comenzó a regir en todo el país la nueva Ley de Modernización Laboral (27.802), una reforma impulsada por el Gobierno nacional que introduce modificaciones en varios aspectos clave del mundo del trabajo.

La normativa fue aprobada por el Congreso a fines de febrero y reglamentada durante la madrugada de este viernes. Según el Ejecutivo encabezado por Javier Milei, el objetivo es modernizar el sistema laboral, incentivar el empleo registrado y reducir costos para las empresas.

Publicidad

Para trabajadores y empleadores, los cambios impactan principalmente en la jornada laboral, el sistema de indemnizaciones, los aportes sindicales y el blanqueo de empleo no registrado.

Jornadas laborales más flexibles

Uno de los cambios más comentados es la posibilidad de extender la jornada diaria hasta 12 horas, siempre que exista un acuerdo por escrito entre empleador y trabajador.

Publicidad

Además, la reforma incorpora el llamado “banco de horas”, un sistema que permite compensar horas extra con días de descanso en lugar de pagarlas como adicionales.

De todos modos, la ley mantiene algunas condiciones:

Debe haber al menos 12 horas de descanso entre turnos.

La organización del trabajo debe respetar los límites legales de descanso semanal.

Otra novedad es el “salario dinámico”, que podrá ser establecido en convenios colectivos y permitirá que parte del sueldo esté vinculado al rendimiento o desempeño del trabajador.

Publicidad

En cuanto al pago de salarios, la norma establece que solo podrá realizarse a través de bancos o entidades financieras, por lo que quedan excluidas las billeteras virtuales.

Cambios en indemnizaciones por despido

La reforma también modifica la forma de calcular la indemnización por despido sin causa.

Desde ahora, el cálculo solo tendrá en cuenta la remuneración mensual habitual, por lo que no se incluirán conceptos como el aguinaldo o las vacaciones.

Además, la ley crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que servirá para cubrir los costos de las desvinculaciones. Este fondo se financiará con aportes mensuales de los empleadores:

1% del salario para grandes empresas

2,5% para pequeñas y medianas empresas

Los convenios colectivos también podrán establecer fondos de cese laboral, similares a sistemas de capitalización individual.

Vacaciones más flexibles

Las vacaciones seguirán ubicadas en el período habitual —entre el 1 de octubre y el 30 de abril—, pero ahora podrán fraccionarse durante el año en períodos de al menos siete días consecutivos, siempre que haya acuerdo entre las partes.

Cambios en aportes sindicales

La ley fija nuevos límites para los aportes vinculados a sindicatos y organizaciones empresarias.

Los aportes sindicales no podrán superar el 2% del salario del trabajador.

Los aportes empresariales a cámaras o asociaciones no podrán exceder el 0,5% de las remuneraciones.

Además, los empleadores ya no podrán descontar cuotas sindicales automáticamente sin el consentimiento expreso del trabajador.

Se mantiene, sin embargo, el aporte obligatorio del 6% destinado a las obras sociales.

Blanqueo laboral y reducción de multas

Otro punto central es la eliminación de las multas por empleo no registrado que establecía la Ley 24.013.

En su lugar, el Gobierno implementa un programa de regularización laboral, que permite a las empresas blanquear trabajadores sin pagar sanciones, aunque deberán abonar los aportes previsionales y diferencias salariales correspondientes.

El programa también contempla condonaciones de hasta el 70% de las deudas para quienes regularicen su situación.

Cambios en juicios laborales

La normativa también modifica la forma de pagar sentencias judiciales.

Grandes empresas: podrán pagar condenas laborales en hasta 6 cuotas.

PyMEs o empleadores individuales: tendrán un plazo de hasta 12 cuotas.

Las deudas laborales se actualizarán según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual.

Nuevas reglas para huelgas en servicios esenciales

La reforma también establece nuevas condiciones para el derecho de huelga en sectores considerados esenciales.

En actividades como salud, telecomunicaciones o distribución de agua, deberá mantenerse al menos el 75% del personal trabajando durante un paro.

En sectores considerados de importancia trascendental —como transporte, minería, construcción o medios de comunicación— deberá garantizarse al menos el 50% del servicio.

Qué cambia en la práctica

En términos simples, la reforma apunta a:

Flexibilizar la organización del trabajo

Reducir costos laborales para las empresas

Incentivar el empleo registrado

Modificar el sistema de indemnizaciones y juicios laborales

Sin embargo, la ley también generó críticas de sectores sindicales y movilizaciones frente al Congreso durante su tratamiento, ya que algunos gremios consideran que reduce derechos laborales históricos.

La aplicación de la reforma comienza desde este viernes, aunque varios de sus aspectos deberán implementarse gradualmente a través de convenios colectivos y reglamentaciones específicas.