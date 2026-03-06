Nicolás Varrone fue 19° en la clasificación de F2 en Australia

El circuito de Albert Park fue el escenario del debut de Nicolás Varrone en la FIA Fórmula 2, donde el piloto argentino alcanzó la 19.ª posición durante la clasificación del Gran Premio de Australia. Con el monoplaza del equipo Van Amersfoort, Varrone cronometró 1m30s522, situándose a 1.827 segundos del poleman, el sueco Dino Beganovic.

La jornada en Melbourne se caracterizó por un cielo celeste intenso con temperaturas de 22,5°C en el ambiente y aproximadamente 33°C en el asfalto. La sesión de clasificación, que contó con la participación de 22 autos, sufrió dos interrupciones por banderas rojas: la primera causada por un fuerte impacto de Mary Boya y la segunda debido a que el vehículo de Gabriele Mini quedó detenido en una zona peligrosa.

Antes de la primera interrupción, Varrone se posicionaba 14.° a menos de un segundo del líder. Tras el reinicio, logró su mejor marca en la vuelta 9, pero el cierre de la tanda fue complejo. Con solo tres minutos restantes en el reloj, 20 pilotos intentaron mejorar sus registros simultáneamente, un objetivo que solo cumplieron quienes lideraron la salida de boxes. Pese a no poder bajar su tiempo final, el desempeño previo en entrenamientos —donde fue 14.°— resulta alentador para su primera experiencia oficial en la categoría.

En cuanto a la representación latinoamericana, el paraguayo Joshua Duerksen terminó 9.° y largará en primera fila la carrera Sprint junto a Tasanapol Inthraphuvasak gracias a la grilla invertida. El colombiano Sebastián Montoya finalizó 15.°, mientras que el mexicano Rafael Villagómez, compañero de equipo de Varrone, se ubicó 16.° a 0.460 segundos del argentino.

La actividad continuará este sábado con la carrera Sprint a partir de las 00:10, seguida por la competencia principal programada para las 21:25.