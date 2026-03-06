La durísima decisión que tomó Britney Spears tras ser arrestada manejando borracha

Britney Spears, de 44 años, enfrentó un nuevo problema legal al ser arrestada el miércoles por la noche, aproximadamente a las 9:30 p. m., en el condado de Ventura, California, bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol.

Tras ser fichada a las 3 a. m. del jueves, fue puesta en libertad bajo un proceso de "citación y liberación", sin condiciones de libertad condicional, aunque deberá presentarse ante el tribunal el 4 de mayo.

Inmediatamente después de su liberación, la cuenta de Instagram de la artista fue eliminada, dejando un mensaje de indisponibilidad para sus seguidores. En términos de salud, la Patrulla de Carreteras de California informó que trasladaron a Spears a un hospital únicamente para determinar su nivel de alcohol en sangre mediante exámenes, confirmando que la cantante no sufrió lesiones durante el incidente.

Respecto a lo sucedido, su representante declaró a Variety que el arresto "fue un incidente desafortunado y completamente inexcusable". En su comunicado oficial, añadió: "Britney tomará las medidas correctas y cumplirá con la ley. Esperemos que este sea el primer paso para un cambio tan esperado en su vida. Ojalá pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita en estos momentos difíciles. Sus hijos pasarán tiempo con ella. Sus seres queridos elaborarán un plan necesario para que alcance el éxito y el bienestar".

Este episodio se suma a un historial de altibajos para la cantante, quien en 2021 fue liberada de una tutela judicial que duró 13 años. El mes pasado, Spears concretó la venta de su catálogo musical y otros derechos por una suma que se estima alcanza los 200 millones de dólares.