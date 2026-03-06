Romance confirmado: filtraron una foto a los besos de Evangelina Anderso e Ian Lucas

A pesar de las constantes desmentidas de Evangelina Anderson, una imagen filtrada confirmó su vínculo sentimental con Ian Lucas. La prueba, una fotografía de ambos besándose capturada por América TV y difundida por Yanina Latorre en el programa SQP, desmiente la versión de la modelo, quien aseguraba que “no pasó nada con Ian y que todo era producto del ‘shippeo’ de los fans”.

La filtración ocurre tras un explosivo descargo del influencer de 26 años en sus redes sociales. Lucas, agotado por la actitud de la ex de Martín Demichelis durante su paso por MasterChef Celebrity, decidió romper el silencio tras notar que ella eliminaba sus comentarios en plataformas digitales. En su extenso comunicado, el joven recordó situaciones sentimentales compartidas en el reality y lanzó: “Soy bueno, pero no bolu...”.

El joven detalló que acumuló diversos disgustos y eligió la paciencia por respeto, pero la postura pública de Anderson, quien incluso usaba la diferencia de edad como argumento en entrevistas para negar la relación, lo llevó al límite. “Me cansé de callarme”, sentenció el influencer en su descargo, agregando que “uno se harta” ante situaciones y encuentros que prefirió mantener en secreto hasta este momento.