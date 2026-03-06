Quién es Gonzalo Hevia Baillères, el millonario que es novio de Emma Watson

Emma Watson, la reconocida actriz de 35 años famosa por interpretar a Hermione Granger en Harry Potter y por su activismo social, ha confirmado su relación con el multimillonario mexicano Gonzalo Hevia Baillères. El romance quedó sellado tras ser captados a los besos ayer en un aeropuerto, para luego ser vistos relajados en un bar cercano y compartiendo una cena en un restaurante de lujo.

Aunque el vínculo se hizo público recientemente, el nombre del empresario empezó a escucharse vinculado a Watson desde diciembre pasado. La pareja ya había frecuentado destinos exclusivos para la élite internacional, como el centro de esquí Courchevel en los Alpes franceses y Punta Mita, península al norte de Puerto Vallarta en la costa del Pacífico mexicano. Además, diversos testigos aseguraron haber visto a la pareja en restaurantes y espacios exclusivos de la Ciudad de México en los últimos meses, lo que reforzó la idea de una relación estable.

Publicidad

Hevia Baillères pertenece a una de las familias empresariales más influyentes de México, cuyo apellido está ligado al Grupo Bal, un conglomerado con inversiones en minería, seguros, comercio minorista y finanzas fundado por Alberto Baillères. El empresario desarrolló su formación académica en el internado suizo Le Rosey, en el Ransom Everglades School de Miami, el Colegio Vista Hermosa y el Cumbres, graduándose finalmente en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

En el ámbito profesional, se desempeña en el sector tecnológico y financiero con foco en inteligencia artificial y logística. Es fundador y CEO de HBeyond, firma de inversión con presencia en Nueva York, Miami y Ciudad de México. Previamente impulsó INSAITE y fundó Lok, la red de smart lockers más grande de América Latina. Respecto a su pasado sentimental, entre 2022 y 2024 fue vinculado con la cantante Belinda, mientras que Watson fue relacionada en 2022 con Brandon Green, hijo del empresario Sir Philip Green.