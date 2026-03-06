El SMN emitió una alerta amarilla en San Juan por fuertes lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un fin de semana con condiciones inestables en la provincia de San Juan, con precipitaciones que irán en aumento hasta alcanzar su punto máximo durante la noche del sábado, cuando se espera la llegada de tormentas fuertes con una probabilidad de precipitación de hasta el 70%.

Para la jornada de este viernes, el organismo oficial pronosticó lloviznas durante la mañana y tormentas aisladas durante la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana, los 26°C por la tarde y los 24°C durante la noche. Los vientos provendrán del sector sureste durante todo el día, con velocidades que se mantendrán entre los 13 y 22 km/h. La probabilidad de precipitación se mantendrá constante a lo largo de la jornada en un rango del 10 al 40%.

El sábado comenzará con chaparrones durante la madrugada y mejorará parcialmente hacia la mañana, cuando el cielo se presentará parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitación. Sin embargo, durante la tarde las condiciones comenzarán a desmejorar nuevamente con la aparición de tormentas aisladas, que se intensificarán considerablemente hacia la noche, cuando se esperan tormentas fuertes.

En cuanto a las temperaturas del sábado, la madrugada registrará 18°C, la mañana 22°C, la tarde alcanzará los 28°C como máxima de la jornada y la noche descenderá a 24°C. Los vientos presentarán variaciones a lo largo del día: durante la madrugada soplarán del sur con intensidad de 13 a 22 km/h; por la mañana continuarán del sur pero con menor intensidad, entre 7 y 12 km/h; por la tarde rotarán al este manteniendo la misma intensidad moderada; y durante la noche cambiarán al noroeste con un notable incremento de la velocidad, alcanzando ráfagas de 23 a 31 km/h.

La probabilidad de precipitación para el sábado también presentará variaciones. Durante la madrugada se mantendrá entre el 10 y el 40%, mientras que por la mañana descenderá a 0%. Por la tarde volverá a ubicarse en el rango del 10 al 40%, y durante la noche se elevará significativamente hasta alcanzar una probabilidad de entre el 40 y el 70%, coincidiendo con el pronóstico de tormentas fuertes.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, especialmente durante la noche del sábado cuando se esperan las condiciones más adversas. Se sugiere evitar circular por calles anegadas o zonas propensas a inundaciones, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, permanecer en lugares seguros durante las tormentas eléctricas y mantener limpios desagües y canaletas para evitar acumulación de agua.