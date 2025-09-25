La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, emitió un comunicado para informar que actualmente no está realizando ningún tipo de operativo, censo ni relevamiento en la vía pública ni en domicilios particulares con el fin de recabar datos personales.

Esta aclaración surge luego de detectar intentos de estafa en los que personas inescrupulosas se hacen pasar por agentes de Anses para obtener información sensible de la población.

Ante estas situaciones, Anses recomendó a la ciudadanía no brindar ningún dato personal ni entregar dinero, y en caso de sospecha, dar aviso inmediato a las autoridades policiales para evitar ser víctimas de fraudes.

El organismo enfatizó la importancia de mantenerse alerta y recordó que no realiza operativos en la vía pública ni visitas domiciliarias para solicitar información.