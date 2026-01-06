La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) decidió dar marcha atrás y excluyó a las billeteras virtuales del pago del Impuesto a los Créditos y Débitos, conocido como Impuesto al Cheque. De esta manera, el organismo dejó sin efecto una medida que había generado fuerte preocupación en el sector fintech hacia fines de 2025.

La decisión alcanza a las plataformas digitales que operan como proveedores de servicios de pago (PSP) y que no cuentan con licencia bancaria, como Mercado Pago, App YPF, Prex, Carrefour Banco, Shell Box, Claro Pay, entre otras. Estas billeteras se habían enterado en el cierre del año pasado que perderían la exención y comenzarían a tributar el impuesto a partir de 2026.

En el epílogo de 2025, ARCA había incluido dentro del alcance del tributo a las fintech sin licencia bancaria, equiparándolas en la práctica con entidades financieras tradicionales. Sin embargo, tras el impacto de la medida y los reclamos del sector, el organismo resolvió revertir la decisión y mantener la exención para estas plataformas.

Desde el sector fintech advirtieron que la aplicación del Impuesto al Cheque hubiera encarecido las operaciones digitales y afectado tanto a usuarios como a comercios que utilizan estas billeteras como principal medio de cobro y pago. La marcha atrás fue leída como un gesto de alivio para un sistema que se ha consolidado como una herramienta clave para la inclusión financiera.

No obstante, ARCA aclaró que las billeteras cripto continúan dentro del padrón de contribuyentes, tal como sucede desde fines de 2024. Estas plataformas sí siguen alcanzadas por el impuesto, manteniendo un esquema diferencial respecto de las billeteras virtuales tradicionales.

Con esta decisión, el organismo busca reordenar el esquema impositivo sin frenar el crecimiento del ecosistema digital, que en los últimos años se convirtió en uno de los pilares del sistema de pagos en la Argentina.