La Cámara Criminal y Correccional Federal ordenó este jueves al juez federal Sebastián Ramos que resuelva finalmente sobre el pedido de extradición del presidente venezolano Nicolás Maduro a la Argentina, tras despejarse la controversia sobre la competencia de la justicia argentina para intervenir en el caso, informaron fuentes judiciales.

La solicitud fue formulada por el Foro Argentino por la Democracia en la Región y acompañada por el fiscal federal Carlos Stornelli, quienes apelaron la respuesta de “tenido presente” que el magistrado había dado a comienzos de año sin avanzar formalmente en el trámite. Ramos había justificado su postura en un debate pendiente sobre si la justicia argentina tenía jurisdicción sobre los hechos denunciados.

La Cámara, a través de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, concluyó que esa cuestión ya fue resuelta a favor de la competencia de los tribunales argentinos el 7 de enero, cuando ratificó el principio de jurisdicción universal que habilita la intervención en casos de presuntas violaciones graves a los derechos humanos. Por ello dispuso suspender el trámite de la apelación y ordenar al juez que se expida sobre el fondo del pedido.

La decisión de los camaristas no implica que haya una aprobación automática de la extradición, pero sí despeja el camino para que Ramos decida si procede iniciar el trámite formal de traslado desde Estados Unidos, donde Maduro se encuentra detenido por otros cargos.

La orden de captura internacional contra Maduro fue dictada por la Cámara Federal en 2024 bajo el principio de justicia universal, en el marco de una causa que también incluye a Diosdado Cabello y otros funcionarios, acusados de integrar un plan sistemático de persecución y violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Los magistrados subrayaron la gravedad de los hechos investigados y la afectación de derechos humanos fundamentales, lo que justificaría la intervención argentina. Al mismo tiempo aclararon que esta competencia podría revisarse si la Corte Penal Internacional avanzara en procesos sobre los mismos hechos, para evitar una doble persecución penal.

El avance de este trámite supone un paso clave en una causa que ha despertado amplia atención internacional y tensiones diplomáticas entre ambos países.