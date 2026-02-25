Un nuevo caso de violencia de género tuvo resolución judicial en la provincia. Un sujeto, identificado como Renzo Gabriel Arias (26), fue condenado a seis meses de prisión efectiva a cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial luego de haber golpeado a su joven pareja, amenazarla y destruir su teléfono celular en un violento episodio ocurrido en Villa Las Rosas, en el departamento Rawson.

Fuentes judiciales confirmaron que el hecho se registró en la tarde del 26 de octubre de 2025. Según se acreditó en la investigación, el agresor atacó físicamente a la víctima, la amenazó con arrancarle los pelos y, en medio del ataque, arrojó su teléfono celular al piso, provocando daños totales en el aparato.

Tras la agresión, la joven se presentó ese mismo día en la Unidad Fiscal CAVIG para radicar la denuncia correspondiente. Allí se le constataron lesiones leves en su cuerpo, producto del ataque. A pedido del Ministerio Público Fiscal, se solicitó su detención de Arias, que se concretó días después. Desde entonces permaneció con prisión preventiva.

Finalmente, en una audiencia de juicio abreviado realizada este 25 de febrero de 2026, la Justicia lo condenó a seis meses de prisión de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial, por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con amenazas simples y daño. Además, se dispuso que continúe detenido hasta que la sentencia quede firme.