En el inicio de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Caucete, la intendenta Romina Rosas realizó su discurso anual y luego dialogó con la prensa, donde remarcó el difícil contexto económico y llamó a los concejales a trabajar en conjunto para garantizar el funcionamiento del Ejecutivo.

“La verdad que año a año resulta un nuevo ejercicio. Tiene que ver con poder expresarle a nuestra comunidad todo lo que se ha hecho en 2025 en un contexto sumamente complejo donde la coparticipación viene bajando”, sostuvo.

Rosas señaló que la situación financiera impacta directamente en los municipios y en las familias que asisten desde el Estado local. “Ha sido muy complicado en líneas generales respecto a lo económico y financiero. Las administraciones locales realizamos un esfuerzo para poder llevar adelante nuestra tarea sin que se desvirtúe nuestro rol en la comunidad”, expresó.

Obras e infraestructura "de la vida”

Pese al escenario adverso, la jefa comunal aseguró que el municipio sostiene los servicios básicos y avanza con obras que definió como “infraestructura de la vida”.

“Venimos realizando estas pequeñas obras que ahora le vamos a llamar infraestructura de la vida. A veces hablar de obras menores como que le quita el precio, pero son las que la comunidad siempre espera: arreglar su espacio verde, su plaza, la vereda, el cordón, la cuneta”, explicó.

Entre los anuncios, adelantó la creación de nuevos playones deportivos y la conformación de un cuerpo de inspectores destinado específicamente a reforzar el servicio de limpieza. También se pondrá en marcha una brigada que acompañará a los niños en el ingreso y salida de las escuelas.

Nuevo cementerio y venta de lotes

Rosas confirmó además que el municipio está próximo a adquirir un terreno para un nuevo cementerio parquizado, en función de la situación actual del cementerio municipal. En materia habitacional, anunció la venta de 30 lotes del loteo Enfermera Medina, que estarán disponibles desde la próxima semana.

“No será una vivienda, pero sí para que las familias puedan construir el día de mañana”, indicó.

Pedido al Concejo y mensaje institucional

La intendenta, que reiteró que no buscará continuidad en el cargo, convocó a los concejales a trabajar de manera articulada en lo que resta de gestión. Señaló que la reciente elección de autoridades en el Concejo Deliberante marcó “un punto de inflexión”, pero pidió priorizar el funcionamiento institucional.

“Es fundamental trabajar en conjunto. La violencia, la agresión y la falta de respeto no deben ser moneda corriente en lo institucional y menos entre quienes representamos los intereses del pueblo”, afirmó, en alusión a episodios recientes en el ámbito político nacional.

Además, reclamó la aprobación de herramientas clave para el Ejecutivo. “La ordenanza tributaria anual todavía está en estudio y nos vienen reconduciendo el presupuesto desde 2024. Eso genera ciertas dificultades”, advirtió.

Con un discurso enfocado en la gestión cotidiana, el equilibrio financiero y la necesidad de consensos, Rosas dejó inaugurado el período legislativo en Caucete en un escenario económico que calificó como uno de los más desafiantes de los últimos años.