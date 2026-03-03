BBVA Argentina anunció una nueva funcionalidad digital que permitirá a sus usuarios realizar transferencias utilizando el límite disponible de sus tarjetas de crédito, mediante un adelanto de efectivo procesado directamente desde la aplicación móvil del banco.

La herramienta, ya disponible en la app, habilita al cliente a elegir su tarjeta Visa o Mastercard como origen de los fondos al momento de enviar dinero a cualquier alias, CBU o CVU, con acreditación instantánea en la cuenta de destino.

El monto transferido se considera un adelanto de efectivo, que se suma al resumen de la tarjeta y debe abonarse en el próximo cierre, con interés proporcional a los días que resten hasta el vencimiento, lo que ofrece mayor flexibilidad financiera frente a la necesidad de efectivo inmediato.

Esta innovación posiciona a BBVA como el primer banco en Argentina en habilitar este tipo de transacciones desde el crédito de tarjetas, ampliando las opciones disponibles para usuarios que buscan alternativas de financiamiento sin recurrir a su caja de ahorro.

Además de esta funcionalidad, la entidad continúa sumando herramientas de autogestión en su app, como opciones para financiar consumos y saldos de tarjetas, autorizar compras y gestionar límites desde banca online, en línea con su estrategia de fortalecer el ecosistema digital de medios de pago.