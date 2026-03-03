La Irán enfrenta una transición política inédita en medio del conflicto armado con Estados Unidos e Israel tras la muerte del líder supremo, Ali Jameneí, quien gobernó durante 36 años hasta su fallecimiento el sábado pasado. La Constitución de la República Islámica establece un mecanismo claro para seleccionar a su reemplazo.

Según el artículo 111 de la Carta Magna, el próximo líder supremo debe ser elegido por la Asamblea de Expertos, un órgano integrado por 88 clérigos, cuyos miembros son elegidos por voto popular cada ocho años tras un proceso de vetos previos por parte del Consejo de Guardianes.

La elección de la máxima autoridad (que tradicionalmente tiene mandato de por vida y autoridad sobre todos los poderes del Estado, incluidos el Ejército y las Fuerzas Armadas) requiere que el candidato obtenga la mayoría simple de los votos de los miembros presentes en la sesión extraordinaria de la Asamblea.

Mientras la Asamblea concreta este proceso, la conducción del país está en manos de un consejo interino formado por figuras clave del régimen: el presidente Masud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial Golamhosein Mohseni-Ejei y un representante clerical del Consejo de Guardianes, el ayatolá Alireza Arafi. Este órgano ejecuta las funciones que usualmente corresponderían al líder supremo, con el objetivo de garantizar la estabilidad del Estado.

Este procedimiento de sucesión solo se había activado una vez antes, en 1989, tras la muerte del fundador de la República Islámica, Ruhollah Jomeiní, cuando la Asamblea de Expertos eligió a Jamenei como su sucesor.

El proceso actual se desarrolla bajo un contexto de guerra y alta presión internacional, y la elección de un nuevo líder supremo será clave para definir el rumbo político y militar de Irán en los próximos meses.