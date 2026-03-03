Después del acto de apertura de sesiones ordinarias por el presidente Javier Milei en el Congreso, las actividades en la Casa Rosada no se detienen para consolidar imagen y afianzar el voto más fiel de los sectores de derecha y ultraderecha. Así también, reforzar el núcleo que da apoyo a Victoria Villarruel.

En los próximos días, La Libertad Avanza trabajará para un anuncio de alto impacto político: que Milei firme el indulto a ex-represores condenados por crímenes de lesa humanidad para el próximo 24 de marzo, cuando se cumpla el 50º aniversario del Golpe de Estado Cívico-Militar al gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón.

Aunque fuentes extraoficiales de Casa Rosada afirman que la decisión final no está tomada, la orden fue de evaluar estudios legales, políticos y comunicacionales para medir la efectividad de la medida. Según periodistas más cercanos a la LLA, no sería la primera vez que el entorno de Milei juega con esa idea, con el fin de correr el foco de la discusión pública, el estado de crisis y estanflación en la economía del país. Pero en otra lectura, de restarle votos del núcleo militar a Villarroel.

Estado de los juicios de Lesa Humanidad

Actualmente hay 539 represores detenidos de los cuales 454 se encuentran en arresto domiciliario, según la actualización trimestral de las estadísticas producidas por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que depende del Ministerio Fiscal.

La fecha elegida tampoco es inocente. El 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, concentra cada año la mayor movilización social vinculada al repudio del terrorismo de Estado. La eventual firma de un indulto ese día sería leída como una provocación de máxima intensidad.

El gobierno se tienta así con apelar a una decisión de alto impacto para tratar de desviar la conversación pública sobre el panorama económico que golpea a la gestión con la inflación en ascenso, recesión, cierre de empresas y desempleo en aumento.

En paralelo, encuestas recientes de Management & Fit, de Atlas Intel y de Bloomberg registraron una caída importante en la imagen presidencial, con niveles de negativa que rondan el 60%

Para el sector más duro del electorado libertario y de extrema derecha, un indulto sería leído como un gesto de coherencia ideológica; para el resto del sistema político argentino y buena parte de la comunidad internacional, implicaría una ruptura definitiva del consenso democrático construido en 1983 justo cuando el radicalismo comienza a alinearse públicamente con Milei.

El antecedente más reciente fue el escándalo por la visita de diputados libertarios a Alfredo Astiz y otros represores detenidos en Ezeiza.