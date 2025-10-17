El exgobernador de Salta y actual candidato a senador por la lista Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, fue protagonista de un grave episodio este jueves por la mañana cuando la camioneta en la que viajaba fue baleada en plena ruta, durante una recorrida de campaña en el norte provincial.

El hecho ocurrió cerca de las 9 de la mañana en la ruta provincial N° 5, mientras el vehículo se desplazaba desde Orán hacia General Pizarro. La camioneta, una Toyota Hilux gris perteneciente a la empresa Frigorífico del NOA S.A. —cuyo titular es el propio Urtubey—, era conducida por Carlos María García Bes, chofer y secretario del exmandatario.

Además de Urtubey, que viajaba en el asiento delantero derecho, iban a bordo Joaquín Guzmán, ubicado detrás del exgobernador, y Arnaldo López, en el asiento trasero derecho. El disparo impactó en la ventana trasera izquierda, del lado donde iba sentado Guzmán, rompiendo el vidrio y alcanzando el respaldo de su asiento.

A pesar de la violencia del hecho, ninguno de los ocupantes resultó herido. Inicialmente, los pasajeros pensaron que el ruido se debía al golpe de una piedra, pero al detenerse y revisar el vehículo constataron que se trataba de un impacto de arma de fuego.

Horas más tarde, el conductor radicó la denuncia penal en la Comisaría N° 101 de San Lorenzo, donde dejó constancia de lo ocurrido. En su declaración, García Bes afirmó que el daño fue provocado “por un disparo de arma de fuego” y que no se trató de un simple proyectil o impacto accidental.

La investigación fue iniciada bajo la carátula de “Daños”, aunque no se descarta que pueda modificarse a medida que avance la causa. Hasta el momento no hay sospechosos identificados, y la Policía de Salta trabaja en la recolección de peritajes y testimonios para determinar desde dónde se efectuó el disparo y con qué tipo de arma.

El incidente se produjo mientras Urtubey realizaba actividades proselitistas en el marco de la campaña electoral. Desde su entorno aseguraron que el exgobernador se encuentra en buen estado y continuará con su agenda prevista, aunque el hecho generó preocupación entre su equipo por la seguridad durante los traslados.

Fuente: Ámbito