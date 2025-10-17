Publicidad
Publicidad

Departamentales > En Zonda

Prevención de incendios: fuerte operativo de limpieza en el Parque Sarmiento

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable ejecutó un amplio operativo en el Parque Presidente Sarmiento, enfocado en reducir el material vegetal seco acumulado durante años.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
La Secretaría de Ambiente realizó un operativo integral en el límite oeste del área protegida. (Foto Sí San Juan)

En una acción sin precedentes, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable llevó adelante un operativo integral de limpieza y desmalezado en el Parque Presidente Sarmiento, en el departamento de Zonda, con el objetivo de reducir el riesgo de incendios forestales y proteger la biodiversidad del área protegida.

(Foto Sí San Juan)

Las tareas se concentraron en el sector oeste del parque, a lo largo de más de un kilómetro de malla perimetral sobre calle Las Moras, donde se acumulaba material vegetal seco que representaba una alta carga de combustible natural. El trabajo permitió despejar tanto la margen de la calle como el interior del predio, generando un corredor limpio que facilita el control y la prevención de posibles focos de fuego.

Publicidad

Estas acciones cobran especial relevancia en los meses de mayor riesgo ambiental, cuando el viento Zonda incrementa las probabilidades de incendios. El Parque Sarmiento ya ha sufrido siniestros de gran magnitud en años anteriores, por lo que mantener despejadas las zonas más expuestas es clave para evitar daños y preservar este pulmón verde de la provincia.

Además de los trabajos en el perímetro, los equipos de Ambiente intervinieron en los callejones internos del parque, donde se realizó limpieza y desmalezado. Estos caminos cumplen también la función de cortafuegos naturales, permitiendo actuar de forma rápida y segura en caso de emergencia.

Publicidad

De manera complementaria, los agentes de conservación del Parque Sarmiento continúan participando en capacitaciones sobre manejo de fuego, dictadas por bomberos de la provincia, reforzando así la preparación del personal ante eventuales contingencias.

El operativo forma parte de las estrategias de conservación impulsadas por la Secretaría de Ambiente, que buscan garantizar la seguridad ambiental, proteger la flora y fauna local y asegurar la sostenibilidad de uno de los espacios naturales más emblemáticos de San Juan.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
25
El inicio de una reparación histórica

Después de 40 años de desidia, los grafitis en los cerros de Zonda comienzan a ser historia

Esta semana finalizó la primera etapa de la campaña “Naturaleza sin Tinta”, que busca restaurar las formaciones geológicas dañadas por pintadas en el Parque Quebrada de Zonda. El operativo, impulsado por ONGs, voluntarios, la secretaría de Ambiente, y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte abarcó casi tres kilómetros de rocas en el sector oeste del parque.

Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS