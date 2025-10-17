Departamentales > En Zonda
Prevención de incendios: fuerte operativo de limpieza en el Parque Sarmiento
POR REDACCIÓN
En una acción sin precedentes, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable llevó adelante un operativo integral de limpieza y desmalezado en el Parque Presidente Sarmiento, en el departamento de Zonda, con el objetivo de reducir el riesgo de incendios forestales y proteger la biodiversidad del área protegida.
Las tareas se concentraron en el sector oeste del parque, a lo largo de más de un kilómetro de malla perimetral sobre calle Las Moras, donde se acumulaba material vegetal seco que representaba una alta carga de combustible natural. El trabajo permitió despejar tanto la margen de la calle como el interior del predio, generando un corredor limpio que facilita el control y la prevención de posibles focos de fuego.
Estas acciones cobran especial relevancia en los meses de mayor riesgo ambiental, cuando el viento Zonda incrementa las probabilidades de incendios. El Parque Sarmiento ya ha sufrido siniestros de gran magnitud en años anteriores, por lo que mantener despejadas las zonas más expuestas es clave para evitar daños y preservar este pulmón verde de la provincia.
Además de los trabajos en el perímetro, los equipos de Ambiente intervinieron en los callejones internos del parque, donde se realizó limpieza y desmalezado. Estos caminos cumplen también la función de cortafuegos naturales, permitiendo actuar de forma rápida y segura en caso de emergencia.
De manera complementaria, los agentes de conservación del Parque Sarmiento continúan participando en capacitaciones sobre manejo de fuego, dictadas por bomberos de la provincia, reforzando así la preparación del personal ante eventuales contingencias.
El operativo forma parte de las estrategias de conservación impulsadas por la Secretaría de Ambiente, que buscan garantizar la seguridad ambiental, proteger la flora y fauna local y asegurar la sostenibilidad de uno de los espacios naturales más emblemáticos de San Juan.
Esta semana finalizó la primera etapa de la campaña “Naturaleza sin Tinta”, que busca restaurar las formaciones geológicas dañadas por pintadas en el Parque Quebrada de Zonda. El operativo, impulsado por ONGs, voluntarios, la secretaría de Ambiente, y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte abarcó casi tres kilómetros de rocas en el sector oeste del parque.