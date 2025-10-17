Racing Club de Avellaneda confirmó un nuevo acuerdo con la empresa estadounidense Nike, que comenzará a regir a partir de 2026 y tendrá una duración de tres años. De esta manera, la institución dejará de ser vestida por Kappa después de nueve temporadas, para regresar a una marca que ya había vestido a La Academia entre 2006 y 2008.

El club destacó en sus redes sociales que esta alianza estratégica “refuerza nuestro compromiso de vestir la historia, la pasión y la grandeza de nuestro club con la excelencia que nos define, dentro y fuera de la cancha”.

El acuerdo fue cerrado en las oficinas de Nike en Portland, Estados Unidos, e incluye la indumentaria tanto para el fútbol profesional masculino y femenino, como para todas las divisiones formativas y otros deportes. Además, se lanzará una línea exclusiva de lifestyle para que los hinchas puedan expresar su pasión en cualquier lugar.

Racing resaltó que “las prendas serán confeccionadas por el departamento de producción global que garantizará los más altos estándares de calidad, innovación y desempeño”. A nivel internacional, Nike viste a clubes destacados como Barcelona, Atlético de Madrid, Chelsea, Inter de Milán y Paris Saint-Germain, entre otros.

La diferencia clave que llevó a Nike a superar a Kappa en la negociación fue el monto económico ofrecido, cercano al doble del pago actual de la empresa italiana. Además, Nike proyecta una mayor producción de vestimenta, buscando potenciar las ventas y ampliar la presencia de la marca en el mercado.

Otro aspecto relevante es que la indumentaria de Racing estará disponible en todos los locales comerciales y shoppings del país, incluyendo puntos de venta exclusivos. La creación de las colecciones exclusivas estará a cargo de dos diseñadores europeos que ya trabajan para desarrollar estas líneas.