Personal policial de la División Comando Radioeléctrico Sur procedió a la aprehensión de un sujeto apodado "el pila", acusado de provocar daños materiales en un vehículo particular en el interior de la Villa Paolini, en el departamento Rawson. La intervención policial se produjo tras el rápido aviso de la damnificada.

Los efectivos del Comando Sur realizaban recorridas preventivas por la Villa Paolini cuando fueron interceptados por la señora Maira Casivar, una mujer de 36 años con domicilio en calle Libertad, entre Granaderos e Independencia. La señora Casivar manifestó a los uniformados que, instantes antes, un hombre al que identificó por su apodo, "el pila", había pasado por el frente de su casa arrojando piedras.

Como consecuencia de este acto vandálico, la agresión provocó la rotura del vidrio del espejo retrovisor derecho de su automóvil, un Chrysler modelo PT Cruiser de color negro, dominio GMR249, que se encontraba estacionado frente a su propiedad. La víctima brindó a los policías una descripción precisa del agresor: vestía una remera de color gris y una bermuda oscura.

El auto dañado se encontraba estacionadao frente a la casa de su dueña en la villa Paolini.

Con la descripción aportada, los uniformados continuaron con las recorridas por las inmediaciones y a tan solo 200 metros del lugar del hecho, los policías visualizaron a un hombre que coincidía plenamente con las características físicas y de vestimenta brindadas por la señora Casivar.

Los efectivos procedieron a interceptar al masculino para entrevistarlo. El sujeto se identificó como Luis Daniel Molina. Minutos después, y a fin de confirmar su identidad como autor del daño, se hizo presente la señora Casivar en el lugar, quien reconoció sin dudar a Molina como la persona que arrojó la piedra contra su vehículo y rompió el espejo retrovisor.

El Chrysler recibió el impacto de una piedra en un espejo retrovisor que por ser un auto importado sus accesorios son difíciles de conseguir.

Debido a que el lugar de la aprehensión se caracteriza por ser una zona conflictiva, y bajo directivas específicas del Comisario Martín Flores, jefe de la Departamental 5, los efectivos actuantes procedieron a la aprehensión formal del sujeto y a su posterior traslado a la sede de la Comisaría 6ª.

Una vez en la dependencia policial, se estableció comunicación con la Unidad Fiscal de Flagrancia. El Ayudante Fiscal Martín Morando se hizo presente en la Comisaría Sexta e impartió directivas para dar inicio al Procedimiento Especial de Flagrancia. Luis Daniel Molina quedó a disposición de la Justicia por el delito de daño, quedando su situación procesal sujeta a la audiencia de control de detención.