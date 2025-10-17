Karen Reichardt, segunda candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza en Buenos Aires, generó polémica al afirmar que quienes no votan por su espacio “tienen una enfermedad mental”. Durante una entrevista radial, sostuvo que el objetivo de su partido es captar al electorado del PRO y a quienes no participaron en las últimas elecciones: “Porque el otro, de verdad, es una enfermedad mental”, expresó.

Cuando los periodistas le preguntaron si no se trataba simplemente de personas con una mirada política diferente, Reichardt descartó esa posibilidad y afirmó que es un “tema cultural”: “No es que piensan distinto, es algo que tienen incorporado. Son personas que no tienen la capacidad de ver otra mirada”, agregó.

Días atrás, habían resurgido mensajes antiguos de Reichardt con expresiones discriminatorias, en los que se refería despectivamente a “negros”, “villeros” y “planeros”. Tras la repercusión, intentó matizar sus declaraciones y aclaró que en lugar de una “enfermedad mental” se refería a un “chip” instalado en parte del electorado opositor.

En el streaming libertario Carajo, Reichardt también habló de debates y del candidato opositor Jorge Taiana: “De última, vas a hacer el debate donde yo quiera y sobre los temas que yo quiera, no los que vos impongas”, afirmó. Además, reafirmó su apoyo incondicional al presidente Javier Milei: “Antes de traicionar a Javier Milei me corto un brazo”.

La candidata, cuyo nombre real es Karina Celia Vázquez, criticó que Taiana no respetara el punteo de debate que ella había propuesto y cuestionó que no se presentara tras quedar Diego Santilli como primero en la lista bonaerense.