Tras la difusión del polémico video del conocido boliche sanjuanino Quattro, se generó un fuerte repudio en la comunidad. En este contexto, la Asociación Civil Familias Unidas por el Dolor del Femicidio expresó en sus redes sociales su consternación ante el video, en el que se simula el secuestro de una joven para promocionar una fiesta de Halloween del local bailable.

“Este hecho nos llena de dolor e indignación y nos recuerda la violencia y el terror que muchas mujeres y niñas sufren en nuestra sociedad”, señalaron en el comunicado oficial. “No a la publicidad que fomenta la violencia. Repudiamos la forma en que se publicita este evento, que parece ignorar la gravedad de la situación y la violencia que sufren las mujeres y niñas. No se puede promocionar una fiesta de esta forma, ignorando la lucha de las familias que han perdido a sus seres queridos debido a la violencia de género”.

Desde la organización destacaron que la violencia de género es una emergencia: “Hasta la fecha se han registrado 195 femicidios en el país, dejando a 120 adolescentes, niños y niñas huérfanos. Estos números son alarmantes. Repudiamos la violencia machista y cualquier forma de violencia contra las mujeres y las niñas, y exigimos a las autoridades del boliche que tomen medidas concretas y retiren este video”, agregaron.

Además, la asociación hizo un llamado a la sociedad a no naturalizar ni minimizar la violencia de género y a repudiar cualquier forma de publicidad que la fomente. “Juntos, podemos hacer una diferencia y crear una sociedad más justa y segura para todas las mujeres y niñas”, concluyó el comunicado.