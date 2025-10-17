La revista Fortune, en colaboración con Great Place To Work, realizó una encuesta a cientos de miles de empleados para identificar qué características convierten a una empresa en el lugar ideal para trabajar. El resultado fue un ranking que revela los factores esenciales para que los trabajadores deseen formar parte de esas organizaciones.

El elemento central que comparten estas compañías es la confianza del personal en que la dirección valora a cada empleado como una persona integral y reconoce su esfuerzo con recompensas justas. Para Great Place To Work, la calidad humana y las relaciones dentro del entorno laboral pesan más que los beneficios materiales.

Una cultura empresarial positiva, donde los empleados se sienten escuchados y respetados, con liderazgo transparente y equipos motivados, es lo que genera un flujo constante de postulaciones. A partir de este enfoque, Fortune identificó las diez mejores empresas para trabajar:

1. Hilton (McLean, VA): Trabajadores valoran la diversidad y la colaboración entre personas de distintos orígenes que comparten el objetivo común de brindar un excelente servicio. Destacan que la empresa fomenta el aprendizaje conjunto y el buen humor, incluso superando las barreras del idioma.

2. Synchrony (Stamford, CT): Los empleados expresan orgullo por la cultura "One Synchrony mindset", que incluye flexibilidad para trabajar desde casa, "Flex Fridays" y días libres flotantes, elementos que mejoran su calidad de vida.

3. Cisco (San Jose, CA): El liderazgo de Cisco prioriza la salud física y mental de sus empleados y sus familias. Alientan a que los trabajadores sean auténticos, lo que contribuye a su felicidad y productividad.

4. American Express (New York, NY): Reconocida por cuidar el bienestar y la seguridad psicológica de sus empleados, ofrece amplias oportunidades para el desarrollo profesional y cuenta con políticas de permiso parental destacadas a nivel nacional.

5. NVIDIA (Santa Clara, CA): Los empleados destacan la colaboración cercana entre departamentos y la transparencia en la comunicación, especialmente en reuniones con el CEO, que generan un ambiente similar al de una startup con gran respaldo financiero.

6. Wegmans Food Markets (Rochester, NY): Se vive un ambiente de "familia" donde el cuidado mutuo se refleja en la atención diaria a colegas y clientes. El lema "Every Day You Get Our Best" se traduce en oportunidades reales para quienes buscan avanzar profesionalmente.

7. Accenture (AL, US): Ofrece amplias oportunidades de capacitación y desarrollo, y fomenta la participación en actividades tanto laborales como extra laborales. Es considerado un lugar ideal para iniciar y crecer en la carrera profesional.

8. Marriott International (Bethesda, MD): Destacan el compromiso con "Poner a las personas primero", priorizando la promoción interna y brindando herramientas para el avance profesional, lo que explica la longevidad de muchos empleados en la compañía.

9. Pinnacle Financial Partners (Nashville, TN): Se describe un entorno familiar donde todos trabajan con un propósito común, cuidando a clientes, asociados y comunidad, y apoyándose mutuamente para alcanzar objetivos compartidos.

10. World Wide Technology (St. Louis, MO): La gerencia invierte en mejorar el día a día de los empleados, escucha activamente sus sugerencias y ha implementado cambios basados en la retroalimentación recibida, sin caer en la microgestión.

Este ranking de Fortune destaca cómo la confianza, la cultura positiva y el apoyo genuino al empleado son los pilares que convierten a estas empresas en destinos laborales codiciados a nivel mundial.