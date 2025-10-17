Economía > Estadística
Se necesitaron $548.636 en septiembre para criar un niño entre 6 a 12 años
POR REDACCIÓN
El INDEC difundió los últimos datos de la Canasta Crianza, que calcula el costo mensual de mantener a un hijo según diferentes grupos etarios. Para septiembre de 2025, con una inflación del 2,1%, el costo total fue:
Bebés menores de un año: $436.988
Niños de 1 a 3 años: $519.193
Niños de 4 a 5 años: $436.138
Niños de 6 a 12 años: $548.636
El indicador combina dos componentes principales:
Costo de bienes y servicios esenciales, que incluye alimentación, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda.
Costo del cuidado, que mide el tiempo necesario para atender a los menores según cada tramo etario.
Según el informe del INDEC, los valores de bienes y servicios en septiembre fueron:
Menor de un año: $133.300
De 1 a 3 años: $172.122
De 4 a 5 años: $219.218
De 6 a 12 años: $271.941
Mientras que el costo del cuidado se ubicó en:
Menor de un año: $303.687
De 1 a 3 años: $347.071
De 4 a 5 años: $216.920
De 6 a 12 años: $276.695
El objetivo del indicador, además de reflejar la realidad económica de las familias, es servir como referencia para los jueces en casos de cuota alimentaria, ya que permite establecer un valor estimativo del gasto necesario para garantizar la crianza y bienestar de los menores.
En términos prácticos, criar a un hijo de hasta 12 años en Argentina representa un gasto mensual que supera el medio millón de pesos, un dato clave para familias y autoridades judiciales en medio de un contexto de inflación sostenida.