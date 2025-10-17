El INDEC difundió los últimos datos de la Canasta Crianza, que calcula el costo mensual de mantener a un hijo según diferentes grupos etarios. Para septiembre de 2025, con una inflación del 2,1%, el costo total fue:

Bebés menores de un año: $436.988

Niños de 1 a 3 años: $519.193

Niños de 4 a 5 años: $436.138

Niños de 6 a 12 años: $548.636

El indicador combina dos componentes principales:

Costo de bienes y servicios esenciales, que incluye alimentación, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda. Costo del cuidado, que mide el tiempo necesario para atender a los menores según cada tramo etario.

Según el informe del INDEC, los valores de bienes y servicios en septiembre fueron:

Menor de un año: $133.300

De 1 a 3 años: $172.122

De 4 a 5 años: $219.218

De 6 a 12 años: $271.941

Mientras que el costo del cuidado se ubicó en:

Menor de un año: $303.687

De 1 a 3 años: $347.071

De 4 a 5 años: $216.920

De 6 a 12 años: $276.695

El objetivo del indicador, además de reflejar la realidad económica de las familias, es servir como referencia para los jueces en casos de cuota alimentaria, ya que permite establecer un valor estimativo del gasto necesario para garantizar la crianza y bienestar de los menores.

En términos prácticos, criar a un hijo de hasta 12 años en Argentina representa un gasto mensual que supera el medio millón de pesos, un dato clave para familias y autoridades judiciales en medio de un contexto de inflación sostenida.