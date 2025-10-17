ARCA establece nuevo límite de compras en Temu y Shein

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció la implementación de nuevas reglas para las compras internacionales realizadas en plataformas como Temu y Shein, con el fin de evitar que los productos queden retenidos en la Aduana.

El organismo estableció un límite máximo de US$ 3.000 por envío para las compras internacionales, buscando acelerar el despacho y la entrega de los paquetes. Además, se definieron condiciones específicas que deben cumplir los envíos:

Condiciones para envíos internacionales

Peso máximo de 50 kilogramos por paquete.

Hasta 3 unidades del mismo producto por envío.

Uso exclusivo para consumo personal, sin fines comerciales.

Estas disposiciones aplican para todas las compras internacionales, incluyendo las realizadas a través de Temu y Shein, plataformas que ofrecen envío gratuito en la mayoría de los casos. En caso de que se supere el límite establecido, ARCA exigirá realizar trámites adicionales para liberar los productos.

Para evitar que los envíos queden retenidos, los compradores deben realizar un trámite obligatorio en el portal oficial de ARCA. El proceso requiere ingresar con CUIT y Clave Fiscal a la sección “Envíos Postales Internacionales” para declarar el contenido y el valor del paquete.

En ciertos casos, el sistema podrá solicitar el pago de una tasa o impuesto de importación antes de autorizar la entrega. Una vez recibido el paquete a través de Correo Argentino, el usuario deberá confirmar la recepción en el mismo portal dentro de los 30 días corridos.