La organización de la Copa Argentina 2025 confirmó que la semifinal entre River e Independiente Rivadavia se adelantará al viernes 24 de octubre a las 22:10, con sede en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, debido a las Elecciones Legislativas Nacionales del domingo 26.

River Plate, dirigido por Marcelo Gallardo, llega con el objetivo de quedarse con el torneo, que ya ganó en tres ocasiones con el exentrenador. En los cuartos de final, el equipo de Núñez superó a Racing en el Gigante de Arroyito gracias al gol de Maxi Salas, en un partido que tuvo tensión y polémicas en los minutos finales.

Por su parte, Independiente Rivadavia, que atraviesa un gran momento, busca hacer historia. En la ronda anterior, eliminó con autoridad a Tigre por 3-1 en el Coloso del Parque, alcanzando por primera vez en su historia las semifinales del torneo.

El ganador del duelo en Córdoba se clasificará a la final de la Copa Argentina, donde enfrentará al vencedor de la otra semifinal entre Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors.

Debido al adelanto del partido, no habrá actividad del Torneo Clausura durante el fin de semana, lo que permitirá que los equipos lleguen a la recta final del calendario sin compromisos pendientes.