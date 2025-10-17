La Unidad Rural N° 3 de la Policía de San Juan intervino con celeridad en la Finca Garrofé, en el departamento Caucete, tras ser comisionada por el CISEM para investigar un hecho delictivo. La rápida respuesta de los efectivos permitió la recuperación de un televisor de alta gama que había sido sustraído del interior de una vivienda.

El operador de turno del Centro de Información y Seguridad (CISEM) alertó al personal policial para que se constituyera en la intersección de Calle Alem y Lavalle, donde se ubica la Finca Garrofé. Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con el damnificado, identificado como el señor Mario Luis Lottero.

El señor Lottero manifestó que, momentos antes, alrededor de tres personas habían ingresado a su domicilio particular con fines de robo. Según su testimonio, los sujetos vestían ropas oscuras y lograron sustraer un televisor, marca Noblex, de 55 pulgadas.

Tras recabar los datos y las primeras características del hecho, los efectivos de la Unidad Rural N°3 pusieron en marcha un intenso rastrillaje por las inmediaciones de la finca. La búsqueda se concentró en los terrenos adyacentes, presumiendo que los autores del ilícito pudieron haber descartado el objeto durante la huida.

La presunción resultó acertada. El rastrillaje por la zona perimetral de la propiedad dio sus frutos y a unos 400 metros de la vivienda del damnificado, el televisor fue encontrado. En un descampado aledaño, el personal policial localizó y recuperó el televisor de 55 pulgadas, el cual se encontraba abandonado por los delincuentes en su escape.

Una vez recuperado el aparato, el personal comunicó las novedades a la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad. El organismo judicial tomó conocimiento de la situación y, tras evaluar los detalles del hallazgo, dispuso la inmediata devolución del televisor a su legítimo dueño, el señor Mario Luis Lottero.

Si bien no se logró la aprehensión de los autores del ilícito, la Unidad Rural N°3 de Caucete impidió que el robo se consumara. La UFI Delitos contra la Propiedad continúa con las directivas de rigor a fin de esclarecer el suceso e identificar a los tres sujetos involucrados en el hurto.

