En medio de especulaciones sobre su futuro, Mauro Icardi recibió una propuesta millonaria de NEOM SC, equipo de la Saudi Pro League, que podría cambiar el rumbo de su carrera. El club saudí le ofreció al delantero argentino un contrato de diez millones de euros anuales (11.700.000 dólares) por dos años, una oferta que podría concretarse en enero, según informó Tuttomercato.

Actualmente, Icardi milita en el Galatasaray de Estambul, donde su vínculo contractual vence al finalizar la temporada 2025-2026. La elevada suma que propone NEOM SC llega en un momento clave, ya que la continuidad del futbolista en el club turco está en duda. El portal turco Hurriyet calificó esta propuesta como “una megaoferta”.

Desde que llegó en 2022 procedente del Paris Saint-Germain, el atacante de 32 años se consolidó como una pieza fundamental en Galatasaray. Ha ganado cinco títulos con el equipo, incluyendo tres campeonatos de la Superliga, una Copa de Turquía y una Supercopa. En 96 partidos, sumó 66 goles y 22 asistencias, además de ser nombrado capitán tras la salida de Fernando Muslera.

De acuerdo con medios de Estambul, Icardi percibe actualmente 11.5 millones de dólares por temporada, aunque estaría dispuesto a renovar con un salario menor, de unos USD 7 millones anuales, renunciando a ciertos pagos adicionales pactados en su contrato vigente. Sin embargo, esta información fue previa a la oferta saudí, que representa una inversión importante en el marco del proyecto de NEOM, la ciudad futurista en el desierto con un plan de inversión de 500.000 millones de dólares.

La decisión final dependerá también del Galatasaray. El presidente Dursun Özbek declaró que aún es prematuro hablar de una renovación y que la definición se basará en un informe del cuerpo técnico sobre el rendimiento de Icardi.

En paralelo, clubes del continente americano han mostrado interés en el delantero a través de su representante. Según Hurriyet, el Club América de México, Peñarol de Uruguay y Estudiantes de Argentina se contactaron para conocer las condiciones de un posible traspaso. La institución argentina, presidida por Juan Sebastián Verón, sería la que más firme ha mostrado su intención de atraer al jugador de regreso a su país, donde viven sus hijos tras la separación de Icardi y la modelo y conductora Wanda Nara.

Recientemente, Icardi y su pareja, la actriz China Suárez, se mudaron a una villa de lujo en Arnavutköy, una zona exclusiva de Estambul con vistas al Bósforo. El alquiler mensual de la residencia alcanza los US$25.000 (unos EUR 23.200). Este cambio responde al deseo del futbolista de establecerse en uno de sus barrios preferidos, aunque la ralentización en las negociaciones para renovar su contrato podría modificar sus planes, más aún ante la tentadora oferta saudí.