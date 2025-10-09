Ariel Ansaldo, apodado "Big Ari", protagonizó un momento de alta tensión que culminó con su drástica decisión de abandonar Cuestión de Peso en vivo. El participante de Berazategui había permanecido en el ciclo durante semanas, logrando una reducción de 17 kilos, pero enfrentando un clima insostenible debido a los conflictos con los profesionales de la salud y el conductor, Mario Massaccesi.

La renuncia tuvo lugar este martes durante una charla con el doctor Sergio Verón. Ariel, visiblemente angustiado, manifestó que ya no soportaba el trato que recibía dentro del reality.

En medio de la discusión, "Big Ari" lanzó una frase contundente contra la exigencia del equipo: “¡No puede ser que te obliguen y uno la pase mal!”. Además, pidió la intervención de Estefanía Pasquini, esposa de Alberto Cormillot, y señaló que se sentía constantemente hostigado.

El ex Gran Hermano expresó con bronca y dolor el motivo de su malestar, refiriéndose a las evaluaciones constantes: “Dos meses diciéndome que hago todo mal, que me va a ir mal, que voy a fracasar... estoy harto de pasarla mal en las charlas”.

Antes de retirarse del estudio en vivo, Ansaldo dejó en claro su malestar con la producción y el enfoque del ciclo. “¡Ya está! Estoy cansado, no quiero estar mal. Basta, por favor, me quiero ir”, dijo Ariel Ansaldo explicando los motivos de su decisión.

El participante también criticó la manera en que era representado: “Yo vine a bajar de peso y hacer reír, pero me hacen quedar como no soy”. En su despedida, que desató un escándalo y fue calificada como una fuerte denuncia, Ansaldo dejó entrever una interna escalada, concluyendo: “Nada es lo que parece en la clínica por momentos, y yo no encajo”.