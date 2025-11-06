David Beckham vivió recientemente una jornada que describió como el "momento de mayor orgullo" de su vida: en el majestuoso Castillo de Windsor, el rey Carlos III le otorgó el título de Caballero, coronando así su impecable trayectoria deportiva y su compromiso con diversas causas solidarias.

Junto a él, como hace casi tres décadas, estuvo su esposa Victoria Beckham, quien no dudó en compartir su emoción en redes sociales. "Desde el momento en que te conocí hace 28 años, siempre estuviste tan orgulloso de representar a tu país," escribió la ex Spice Girl, celebrando el logro de quien hoy es oficialmente Sir David Beckham. La estrella del fútbol también contó con la presencia de tres de sus hijos: Romeo, Cruz y Harper, quienes siguieron conmovidos el emotivo reconocimiento.

A pesar de la alegría familiar, el momento cumbre se vio empañado por un desplante doloroso. Una vez más, el gran ausente en una cita crucial para el clan Beckham fue Brooklyn, el hijo mayor del matrimonio.

El faltazo no pasó inadvertido y, según trascendidos, alimentó con fuerza las versiones de un profundo distanciamiento familiar. Si bien ni David ni Victoria han hecho comentarios públicos al respecto, el silencio solo profundiza las sospechas de un conflicto que lleva años gestándose.

Las tensiones se remontan a la boda de Brooklyn con Nicola Peltz en 2022. Desde la elección del vestido de la novia, que no fue diseñado por Victoria, hasta supuestos desplantes y lágrimas nunca olvidadas, el vínculo se fue erosionando hasta llegar al punto de quiebre.

Medios internacionales han asegurado que la distancia entre el primogénito y su familia es casi irreparable. Aunque se espera un milagro para recomponer la relación, la realidad es que el día que debía ser de celebración total para los Beckham, evidenció la grieta que hoy divide a una de las familias más famosas del Reino Unido.