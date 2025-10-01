La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le reclamó públicamente a José Luis Espert que aclare su situación frente a las acusaciones de presuntos vínculos con el empresario argentino Federico “Fred” Machado, investigado por narcotráfico en Estados Unidos. “Es muy importante aclarar la situación ya, hay que aclararla”, señaló la funcionaria en declaraciones a Radio La Red.

Bullrich explicó que los hechos se remontan a 2019 y que es necesario conocer qué documentación presentó Espert en ese momento ante la Justicia Electoral. “Hace falta una explicación. Puede haber presentado una explicación válida o no. Es importante conocerla, parece una persona que estando en una elección se le metió alguien que estaba metido en el narcotráfico”, subrayó.

Las versiones indican que Espert habría recibido en febrero de 2020 un aporte de 200 mil dólares de parte de Machado. A partir de ese hecho, el candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Juan Grabois, presentó una denuncia penal contra el economista liberal.

En medio de la polémica, Espert retomó su campaña en la provincia de Buenos Aires acompañado por Diego Santilli, tercer candidato de La Libertad Avanza, y rechazó de plano las acusaciones. “Es la misma campaña sucia que vengo sufriendo desde 2021 cuando intentaron que yo no entrara a la Cámara de Diputados”, sostuvo.

El legislador también apuntó contra Grabois: “No les quiero hacer perder el tiempo a ustedes ni a los bonaerenses discutiendo cosas que dice un impresentable como Grabois. Ya nos vamos a ver en la Justicia”. Y agregó que se trata de “una absoluta infamia” lanzada en plena campaña hacia las elecciones del próximo 26 de octubre.

Desde el kirchnerismo insisten en pedir su expulsión de la Cámara de Diputados, mientras que Espert reiteró que las denuncias forman parte de una maniobra política. “Esto es una campaña sucia. Es una absoluta infamia y ya nos veremos en tribunales. Grabois está muy nervioso por otra causa que tiene”, cerró.