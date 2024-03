Cada vez se usan más los supermercados como cajeros para sacar plata

Para ahorrar en transporte de caudales, que es su segundo mayor costo detrás del pago de sueldos, los bancos crearon “extra cash”, un producto que permite extraer efectivo en comercios donde se haga cualquier compra con tarjeta de débito.

Supermercados y estaciones de servicio son los comercios que lideran el ranking de extracciones, que por la inflación subieron el límite máximo que se puede extraer de $ 40.000 a $ 70.000, siempre cuando que el comercio tenga ese cash disponible, desde ya.

Más cajeros

Para las entidades, esto significa ampliar la cobertura de extracción de dinero, al complementarse con los cajeros automáticos, sin costos adicionales para el tarjetahabiente por utilizar el servicio.

Para usarlo, solo hay que realizar una compra de cualquier monto en cualquiera de los locales adheridos y, al pagar, especificarle al cajero que se necesita hacer un retiro de dinero. En el ticket de compra se ve reflejada la extracción y no se cobran costos adicionales.

Dónde están

Carrefour, YPF, McDonald´s, La Anónima y Axion son algunos de los adheridos, que se ahorran pagar un servicio de caudales, que implica un gasto equivalente a entre 0,5% y 1% del monto a trasladar, dependiendo del volumen que mueva habitualmente el comercio.

El otro incentivo que tienen es el de sumar más ventas, porque como el requisito es el de hacer al menos una compra, entonces es un imán que motoriza mayores ventas, frente a otro comercio que no lo tenga. Por último, reduce el riesgo y costos asociados al manejo del efectivo, de tener mucha plata en las cajas.

Beneficios

Para las emisoras, aumenta el uso de la tarjeta de débito, en especial en lugares de veraneo, por ejemplo, donde no hay tantos cajeros automáticos cerca. O la persona no quiere pagar un sobrecosto por utilizar un ATM que no sea de su banco o de su red, por los costos que ello implica para quienes no lo tengan bonificado por tener una cuenta sueldo.

El cliente hace dos operaciones en una, compra y retira efectivo, simplificando su experiencia. El comercio aumenta el volumen de venta, ya que ofrece más servicios y atrae clientes sin filas adicionales. Además, reduce riesgos y costos asociados al manejo de efectivo.

El retiro de dinero en efectivo en los comercios, operación conocida como extracash, ya representa el 4% del volumen total de los consumos que realizan los usuarios con tarjeta de débito.