En la cuenta regresiva para la puesta en marcha del programa de Precios Diferenciados que establece 20% de descuento para 20 productos de primera necesidad. Desde la Cámara Sanjuanina de Supermercados y Autoservicios (Cassa) informaron estas promociones se podrán encontrar en casi todos los departamentos de San Juan.

Se espera que este viernes 5 se haga la presentación formal de este programa que nació a partir de una iniciativa de supermercadistas y que luego contó con el apoyo del Gobierno nacional y de los gobiernos provinciales como el de San Juan.

Los precios promocionales regirán por el plazo de 60 días y en la provincia los 20 productos se podrán encontrar en todos los departamentos del Gran San Juan, a los que se suman Iglesia, Jáchal, Angaco, 9 de Julio y 25 de Mayo.

La lista incluye alimentos: azúcar, yerba, fideos, harina, aceite, galletas saladas, galletas dulces, huevos, leche, pan, legumbres, puré de tomate y dulce de leche. Además, habrá precios rebajados para infusiones y bebidas que incluyen gaseosas, té y mate cocido. También se incluyó papel higiénico y jabón de tocador, además de elementos de limpieza del hogar como la lavandina, el papel de cocina y detergente.

El ministro de Producción de la provincia, Gustavo Fernández, aclaró este jueves que los comercios participantes deberán contar con los productos ya definidos y a los precios acordados, pero no están obligados a que sea de una marca en especial.

“Esto se hace así para que al momento de elegir una marca determinada no suceda que no haya más stock y no se pueda continuar con el descuento”, explicó el funcionario.