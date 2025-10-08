Se anunció la modificación en el calendario de conciertos para la primera presentación en San Juan de Rey Garufa, considerado el tributo más fiel a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El evento, originalmente programado para el viernes 17 de octubre, ha sido reprogramado para el sábado 20 de diciembre.

El concierto mantendrá su locación en la Sala Hugo y su horario de inicio a las 22 horas. Esta modificación en la programación afecta a uno de los eventos más esperados del año para los seguidores del rock nacional en la provincia, que marca el debut de la banda en el escenario sanjuanino.

Rey Garufa se ha consolidado como un fenómeno cultural que recrea con rigor musical el repertorio que acompañó a generaciones de argentinos. Su presentación promete ser "la verdadera fiesta ricotera", fusionando nostalgia y energía en una experiencia colectiva.

Las entradas adquiridas para la fecha original mantendrán su validez para la nueva programación. Los tickets continúan disponibles en los puntos de venta establecidos: Farmacias Echegaray, Hoffmann Instrumentos Musicales y a través de la plataforma digital entradaweb.com.ar. La producción del evento recomienda al público confirmar la nueva fecha y adquirir sus localidades con anticipación para asegurar su participación en este espectáculo que rinde homenaje al legado musical de Los Redondos.