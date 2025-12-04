Por qué aseguran que Morena Rial saldría de la cárcel

Morena Rial lleva dos meses detenida en el penal de Magdalena. Desde el primer momento, la influencer buscó obtener la prisión domiciliaria, aunque su solicitud inicial fue rechazada. Tras la negativa de la jueza, sus abogados, Martín Leiro y Alejandro Cipolla, apelaron la decisión.

Ahora, tras la realización de un estudio psicológico y una visita socioambiental a la casa donde Morena residiría, podría conocerse una resolución favorable en los próximos días,.

El periodista Guido Záffora leyó los resultados de la pericia psicológica realizada a la detenida, cuyos abogados insisten en que recibe atención semanalmente. El informe destaca la "Observación de conducta en el penal: Bueno". La profesional interviniente en el Servicio Penitenciario Bonaerense la describió como "cordial, educada, respetuosa y colaboradora, con buena disposición y sin resistencia al diálogo".

Alejandro Cipolla aseguró que su defendida se sentiría cómoda con la psicóloga que la trata y continuaría el tratamiento psicológico con ella vía zoom. El abogado también contó que la situación procesal de Morena es complicada porque ella está "confesa". A pesar de su detención, Cipolla reveló que "Hubo maltrato" dentro del penal, aunque la influencer pudo comunicarse con su hijo Amadeo vía videollamada, ya que "Morena tiene el celular 24 horas".

La cercanía con su hijo era la principal preocupación de Morena Rial. Por ello, el abogado Cipolla argumentó que la resolución final "tiene que basarse en la expectativa de los derechos del niño", para que Amadeo pueda estar cerca de ella.