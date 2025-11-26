Benjamín Vicuña reveló si sus hijos pasarán las fiestas en Argentina o Turquía

Benjamín Vicuña regresó a Buenos Aires luego de un alucinante fin de semana que compartió con su familia en Chile. El actor chileno, quien estuvo acompañado por su pareja, Anita Espasandín, y sus hijos Bautista, Beltrán, Benicio, Magnolia y Amancio, pasó un tiempo en la estancia familiar, sitio donde transcurrió su infancia.

A su llegada al aeropuerto de Ezeiza, y luego de manifestar su enojo por el retraso del vuelo, Vicuña conversó con Cande Mazzone. El protagonista contó que “Fue un plan hermoso, siempre me encanta volver a mi país, con mi gente, mi familia, mis abuelos”.

El actor, que también señaló que "La gente que tiene familia sabe que es un ejercicio que hay que hacer", comentó sobre la experiencia de los niños: “Los nenes estuvieron con sus primos, estuve con mis sobrinos...es un laburo que hay que hacer. Estoy Feliz”.

Tras el relato del viaje, el actor compartió su entusiasmo por su próximo proyecto, ya que en el verano se pondrá al frente de la conducción de The Balls en El Trece. Sin embargo, el semblante de Vicuña cambió notablemente cuando fue consultado por la China Suárez y la planificación de las fiestas de fin de año.

Ante la pregunta, “No, están los chicos”, fue la escueta respuesta que emitió el actor para atajarse y no responder sobre el tema.

Más allá de su reserva, Benjamín Vicuña dejó en claro que “Las fiestas siempre son hermosas para estar con la gente que uno ama, para reunirse en familia, y este año no va a ser la excepción”.