El ministro de Economía, Luis Caputo, expresó su optimismo respecto a la capacidad del país para afrontar los vencimientos de deuda previstos para enero, que suman US$4.300 millones, sin necesidad de emitir nueva deuda bajo legislación extranjera en Wall Street.

En una comunicación a través de sus redes sociales, Caputo respondió a la inquietud de un usuario en la plataforma X, quien le preguntó si habrá emisión en Nueva York durante enero. El ministro afirmó: “Trataremos que no la haya. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí. Abrazo y Feliz Navidad”.

Esta postura forma parte de una estrategia más amplia del gobierno para fortalecer el mercado de capitales interno y reducir la vulnerabilidad financiera externa. Caputo destacó que “es muy difícil que un país pueda crecer sostenidamente en el tiempo sin un mercado de capitales interno más desarrollado”.

Además, el funcionario enfatizó la importancia de sentar bases sólidas para un crecimiento económico de largo plazo, más allá de las dificultades coyunturales. “Este es un punto central de mediano y largo plazo. Y este gobierno, más allá de tener que lidiar con la coyuntura de corto plazo, está tratando de sentar las bases para que este período de crecimiento sea de largo plazo”, afirmó.

El ministro dio un paso clave recientemente para retomar el acceso a los mercados voluntarios de deuda en dólares, en un contexto donde la reducción de la dependencia de financiamiento externo es una prioridad para la administración actual.