El Gobierno nacional retomó la actividad política este viernes con la primera reunión de la mesa estratégica de 2026, realizada en la Casa Rosada tras dos semanas de receso estival. El encuentro tuvo como objetivo principal definir la hoja de ruta para el segundo tramo de las sesiones extraordinarias que comenzarán en febrero, donde el oficialismo buscará avanzar con dos proyectos clave: la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares.

La cita se desarrolló en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y contó con la presencia del asesor presidencial Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador político Eduardo “Lule” Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el ministro de Economía, Luis Caputo, quien cumple un rol central en las negociaciones con los gobernadores.

Mientras los hermanos Milei se encontraban de gira internacional, el oficialismo puso el foco en la estrategia parlamentaria. Viene de lograr una victoria en diciembre con la aprobación del Presupuesto 2026 y ahora busca repetir el éxito con la reforma laboral, considerada la prioridad número uno del Ejecutivo para enviar señales a los mercados, al FMI y a Estados Unidos.

Sin embargo, el respaldo de las provincias es determinante. La principal resistencia surge por el artículo 191 del proyecto laboral, que reduce la recaudación del Impuesto a las Ganancias y afecta directamente a los fondos coparticipables. Según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el costo fiscal sería del 0,22% del PBI, equivalente a 1,9 billones de pesos, de los cuales 1,12 billones corresponden a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

En ese marco, al menos ocho gobernadores evalúan proponer que la Nación absorba el impacto inicial y trasladar el costo a las provincias recién en el período 2027-2028. Desde Casa Rosada, en cambio, mantienen una postura inflexible y aseguran que la creación de empleo formal compensará la caída de recursos.

Diego Santilli encabeza una ronda de negociaciones con mandatarios provinciales. Ya visitó a los gobernadores de Chubut, Chaco, Mendoza y San Juan, y prepara encuentros con La Pampa y Salta. Según fuentes oficiales, algunos mandatarios ya se comprometieron a acompañar el proyecto.

En el Senado, el oficialismo cuenta con 21 votos propios y necesita sumar al menos 16 más para alcanzar el quórum necesario. La oposición, mientras tanto, intenta reorganizarse tras la derrota electoral y prepara una estrategia para frenar las iniciativas del Ejecutivo, lo que anticipa un febrero cargado de tensión política.