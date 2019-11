Casi el 60% de los argentinos realizarán turismo local en el verano 2019/2020

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Una encuesta sobre las preferencias de destinos turísticos durante el período de verano 2019/20 indica que un 84% de los argentinos se siente "afectado por el contexto inflacionario al planear sus vacaciones", y que más del 58% ya decidió que su lugar de veraneo estará en la Argentina.



Además, respecto al aumento de los alquileres, en contraposición con los precios del año pasado, el 52,2% respondió que cree que el aumento será del 20% y 30%, el 41,4% espera que el incremento superará el 50% y el 6,2% respondió que cree que sólo habrá un aumento del 10% y 20%.



El portal de propiedades Zonaprop analizó a través de una encuesta, los planes vacacionales que tienen las personas en vistas a la próxima temporada de verano.



Según el sondeo, en 2019 el 49,8% vacacionó en Argentina, el 32,9% viajó al exterior y el 17,2% no realizó ninguna de las opciones anteriores. En cuanto a la planificación 2020 si bien el 80,6% tiene pensado tomarse vacaciones, sólo el 34,2% las tiene planificadas, mientras que el 19,3% negó tal posibilidad.



Dentro de los que todavía no tienen planes, el 59,3% aún evalúa opciones sin decidirse por una, el 24,6% espera a decidir más sobre la fecha y el 16% no cuenta con dinero para vacacionar.



Respecto al tiempo de planificación de las vacaciones un dato significativo que resultó de la encuesta fue que un 28,6% decide el plan vacacional en el momento, frente a un 48,8% que se toma al menos seis meses de antelación. Sólo un 4,4% las planea con más de un año.



El 63,8% de los encuestados prefiere realizar turismo local o internacional, el 28,4% opta por pasar la mitad del tiempo en su casa y la otra mitad viajar, el 5,1% hace otras actividades y, residualmente, sólo el 2,5% prefiere quedarse en su casa.



“Los resultados de la encuesta respecto las vacaciones del verano 2020 demuestran que muchos argentinos piensan viajar dentro del país y la mayoría elije una propiedad para alquilar. En ese punto, Zonaprop se convierte en aliado para los usuarios que buscan su alquiler temporal ideal para sus vacaciones” afirmó Nicole Conforti, responsable de comunicaciones de la firma.



Dentro de los destinos más elegidos, el 58,6% respondió que vacacionará dentro del país, mientras que sólo el 39,3% planea viajar al exterior.



En cuanto al alojamiento, el 56% elige alquilar una casa o un departamento, el 39% prefiere la opción del hotel y solo un 4,9% opta por el hostel.



A su vez, la época más elegida (70,1%) fue la temporada baja y tranquila, frente al 29.6% opta por los momentos más álgidos de turismo. La estación del año más elegida para tomarse vacaciones es el verano. Únicamente un 3,1% prefiere el invierno.



El paisaje más elegido (63,6%) es la playa, seguido por un 16,7% que prefiere las montañas, un 15,1% las ciudades turísticas y un 4,5% los destinos exóticos.



A la hora de buscar el lugar donde alojarse, el 38,7% busca información por internet y tiene en cuenta las opiniones de personas que se hayan alojado ahí. Por otro lado, el 8,1% busca promociones en redes sociales y en portales turísticos, mientras que una minoría (7,1%) pide recomendaciones de familiares y amigos. Sin embargo, la mayoría contestó realizar todas las mencionadas anteriormente para definirse por el lugar donde vacacionar.



Cuando los encuestados tuvieron que responder acerca de los métodos utilizados para ahorrar, la mayoría (65,7%) respondió guardar ahorros durante todo el año, el 19,7% guarda los aguinaldos y un 14,4% hace trabajos extras. Además, el 53,3% contestó que ahorra previamente pero después se encarga de disfrutar, mientras que el 46,1% ahorra incluso durante vacaciones.



La modalidad más utilizada (49,3%) es el viaje familiar, seguida por un 26,6% elige vacacionar con su pareja, un 6,6% opta por viajar con los amigos y otro 6% que viaja solo.