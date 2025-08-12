Leclerc rompe el silencio y respalda a Hamilton en medio del difícil momento que atraviesa en Ferrari

La llegada de Lewis Hamilton a Ferrari generó una ola de expectativas en el paddock, pero la realidad ha sido muy diferente a lo imaginado. Luego de catorce Grandes Premios sin podios y apenas una victoria en una Sprint en China, el siete veces campeón del mundo se mostró abrumado por la situación. Su autocrítica fue tan dura como inusual: se describió como “absolutamente inútil” y llegó a insinuar que el equipo “probablemente necesite cambiar de piloto”, declaraciones que encendieron las alarmas dentro y fuera del equipo.

Las palabras de Charles Leclerc

En ese contexto, Charles Leclerc decidió dar un paso al frente. A pesar de liderar la tabla interna de Ferrari y de ser considerado el referente actual de la escudería, el piloto monegasco no dudó en respaldar a su compañero. En declaraciones difundidas por PlanetF1 y SoyMotor.com, Leclerc fue contundente: “Somos un equipo. Por mucho que quiera terminar por delante de Lewis, quiero que ambos tengamos éxito, y que Ferrari tenga éxito”. El monegasco también subrayó que lo ocurrido en las últimas carreras no refleja el verdadero potencial del británico.

Publicidad

El respaldo de Leclerc llega tras el complicado Gran Premio de Hungría, donde Hamilton no logró sumar puntos, algo inédito en su carrera. Pese al resultado, su compañero de equipo se mostró optimista: “Estoy seguro de que la segunda parte de la temporada será mucho más positiva”, dijo, apuntando a un cambio de rumbo en lo que resta del campeonato y confiando en que ambos puedan contribuir al crecimiento de Ferrari.

El presente de Lewis Hamilton

Los números recientes de Hamilton son llamativos y preocupantes: puestos 18º, 16º y 12º en las últimas clasificaciones, incluso en pruebas donde el rendimiento general del equipo estuvo por debajo de lo esperado. Sin embargo, Leclerc insistió en que el momento del británico no es permanente. “No tengo dudas de que fue un hecho aislado”, reiteró, dejando en claro su apoyo en una etapa que muchos califican como de transición para el expiloto de Mercedes.

Publicidad

Desde la dirección del equipo, también se ha hecho autocrítica. Frédéric Vasseur, jefe de Ferrari, reconoció en una entrevista con DAZN España que no calcularon adecuadamente la dificultad de adaptación de Hamilton: “Subestimamos el reto al que se enfrentaba. Después de 20 años entre McLaren y Mercedes, no es sencillo cambiar todo eso”. Ahora, con la segunda mitad del campeonato por delante, el objetivo será levantar el rendimiento colectivo y respaldar a Hamilton en su proceso de adaptación, manteniendo el foco en un solo objetivo: el éxito de Ferrari como conjunto.