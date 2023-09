La causa contra el funcionario judicial acusado por violencia de género, Mario Parisí, sumó al mediodía de este martes un nuevo capítulo de la fuerte puja entre Fiscalía y la defensa. La contienda judicial entre las partes es contundente: sus defensores Fernando Castro y Nasser Uzair pretenden que no llegue a juicio y que reciba una probation, mientras que el Ministerio Público, con el aval de la querella, se opone a ello por la política criminal que se niega a beneficiar a los acusados de violencia de género.

En la audiencia de este martes, la jueza de Garantías, Celia Maldonado, dictó una nueva resolución y la causa pasó a manos del Tribunal de Impugnación, que podría remitirla a la Corte de Justicia. Fuentes judiciales, explicaron que después de que la autoridad se rehusara a expedirse como le ordenaba el juez de Impugnación, Benedicto Correa.

La defensa había planteado la inconstitucionalidad del proceso contra Parisí. Sin embargo, Maldonado evitó referirse a la cuestión, ya que entendía que no correspondía. Frente a la protesta de los abogados, el juez Correa que pertenece a un tribunal superior, le ordenó que abordara el planteo de los defensores. Pero resistió su postura y su respuesta fue la misma.

"No voy a referirme (...) Resuelvo no expedirme (...) No debe llegarse a la declaración de inconstitucionalidad", exclamó en su dictamen, amparándose en una batería de artículos.