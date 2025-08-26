Publicidad
Caterpillar busca técnicos de flota en San Juan para sumarse a su equipo

La empresa abrió una convocatoria para incorporar talento en la provincia. El puesto está orientado a técnicos con formación en electromecánica, experiencia en mantenimiento y diagnóstico de fallas.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
La empresa remarcó que el puesto representa una oportunidad para quienes buscan aprender y crecer profesionalmente. Foto: Gentileza.

Si siempre te apasionaron las máquinas, los motores y la ingeniería aplicada a grandes equipos, esta puede ser tu oportunidad. Finning, socio estratégico de Caterpillar y compañía líder en la distribución de equipos y servicios de la marca a nivel internacional, abrió una búsqueda laboral para cubrir el puesto de Técnico/a de Flota CAT en San Juan.

El cargo está orientado a profesionales que deseen adquirir experiencia en talleres especializados y en operaciones de campo, con la posibilidad de desarrollar habilidades técnicas en maquinaria Caterpillar y otros equipos de gran porte. El rol tendrá acompañamiento y supervisión directa de especialistas con mayor calificación, lo que permitirá avanzar progresivamente en trabajos más complejos.

Responsabilidades principales

  • Mantenimiento de equipos.
  • Ejecución de servicios preventivos.
  • Reparación electromecánica en distintos niveles de complejidad.
  • Diagnóstico de fallas eléctricas y mecánicas.
  • Intervenciones en sistemas de inyección, con corrección de fallas.
  • Confección de informes técnicos detallados sobre las tareas realizadas.
  • Conducción de camionetas y autoelevadores para traslado y asistencia en campo.

Requisitos solicitados

  • Conocimientos básicos de electromecánica.
  • Experiencia en diagnóstico y reparación de fallas eléctricas o mecánicas.
  • Conocimientos en mantenimiento de generadores, tableros de transferencia y módulos de control.
  • Formación técnica en sistemas de generación.
  • Licencia de manejo tipo “E”.
  • Nivel intermedio de inglés (lectura de textos).
  • Secundario completo.

Oportunidad de crecimiento

La empresa remarcó que el puesto representa una oportunidad para quienes buscan aprender, crecer profesionalmente y formar parte de un equipo altamente calificado. Desde Finning señalaron que se valorará especialmente la actitud proactiva, la disposición al aprendizaje y el compromiso con la seguridad en cada tarea.

Con esta búsqueda, Finning refuerza su presencia en San Juan y abre la posibilidad a los técnicos locales de sumarse a una red internacional vinculada a la maquinaria Caterpillar, que es referente en el sector.

Quienes cumplan con los requisitos y estén interesados en sumarse a esta propuesta laboral, pueden postularse haciendo clic aquí.

