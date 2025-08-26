Provinciales > Empleo
Caterpillar busca técnicos de flota en San Juan para sumarse a su equipo
POR REDACCIÓN
Si siempre te apasionaron las máquinas, los motores y la ingeniería aplicada a grandes equipos, esta puede ser tu oportunidad. Finning, socio estratégico de Caterpillar y compañía líder en la distribución de equipos y servicios de la marca a nivel internacional, abrió una búsqueda laboral para cubrir el puesto de Técnico/a de Flota CAT en San Juan.
El cargo está orientado a profesionales que deseen adquirir experiencia en talleres especializados y en operaciones de campo, con la posibilidad de desarrollar habilidades técnicas en maquinaria Caterpillar y otros equipos de gran porte. El rol tendrá acompañamiento y supervisión directa de especialistas con mayor calificación, lo que permitirá avanzar progresivamente en trabajos más complejos.
Responsabilidades principales
- Mantenimiento de equipos.
- Ejecución de servicios preventivos.
- Reparación electromecánica en distintos niveles de complejidad.
- Diagnóstico de fallas eléctricas y mecánicas.
- Intervenciones en sistemas de inyección, con corrección de fallas.
- Confección de informes técnicos detallados sobre las tareas realizadas.
- Conducción de camionetas y autoelevadores para traslado y asistencia en campo.
Requisitos solicitados
- Conocimientos básicos de electromecánica.
- Experiencia en diagnóstico y reparación de fallas eléctricas o mecánicas.
- Conocimientos en mantenimiento de generadores, tableros de transferencia y módulos de control.
- Formación técnica en sistemas de generación.
- Licencia de manejo tipo “E”.
- Nivel intermedio de inglés (lectura de textos).
- Secundario completo.
Oportunidad de crecimiento
La empresa remarcó que el puesto representa una oportunidad para quienes buscan aprender, crecer profesionalmente y formar parte de un equipo altamente calificado. Desde Finning señalaron que se valorará especialmente la actitud proactiva, la disposición al aprendizaje y el compromiso con la seguridad en cada tarea.
Con esta búsqueda, Finning refuerza su presencia en San Juan y abre la posibilidad a los técnicos locales de sumarse a una red internacional vinculada a la maquinaria Caterpillar, que es referente en el sector.
Quienes cumplan con los requisitos y estén interesados en sumarse a esta propuesta laboral, pueden postularse haciendo clic aquí.