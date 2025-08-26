Si siempre te apasionaron las máquinas, los motores y la ingeniería aplicada a grandes equipos, esta puede ser tu oportunidad. Finning, socio estratégico de Caterpillar y compañía líder en la distribución de equipos y servicios de la marca a nivel internacional, abrió una búsqueda laboral para cubrir el puesto de Técnico/a de Flota CAT en San Juan.

El cargo está orientado a profesionales que deseen adquirir experiencia en talleres especializados y en operaciones de campo, con la posibilidad de desarrollar habilidades técnicas en maquinaria Caterpillar y otros equipos de gran porte. El rol tendrá acompañamiento y supervisión directa de especialistas con mayor calificación, lo que permitirá avanzar progresivamente en trabajos más complejos.

Responsabilidades principales

Mantenimiento de equipos.

Ejecución de servicios preventivos.

Reparación electromecánica en distintos niveles de complejidad.

Diagnóstico de fallas eléctricas y mecánicas.

Intervenciones en sistemas de inyección, con corrección de fallas.

Confección de informes técnicos detallados sobre las tareas realizadas.

Conducción de camionetas y autoelevadores para traslado y asistencia en campo.

Requisitos solicitados

Conocimientos básicos de electromecánica.

Experiencia en diagnóstico y reparación de fallas eléctricas o mecánicas.

Conocimientos en mantenimiento de generadores, tableros de transferencia y módulos de control.

Formación técnica en sistemas de generación.

Licencia de manejo tipo “E”.

Nivel intermedio de inglés (lectura de textos).

Secundario completo.

Oportunidad de crecimiento

La empresa remarcó que el puesto representa una oportunidad para quienes buscan aprender, crecer profesionalmente y formar parte de un equipo altamente calificado. Desde Finning señalaron que se valorará especialmente la actitud proactiva, la disposición al aprendizaje y el compromiso con la seguridad en cada tarea.

Con esta búsqueda, Finning refuerza su presencia en San Juan y abre la posibilidad a los técnicos locales de sumarse a una red internacional vinculada a la maquinaria Caterpillar, que es referente en el sector.

Quienes cumplan con los requisitos y estén interesados en sumarse a esta propuesta laboral, pueden postularse haciendo clic aquí.