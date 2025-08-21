En el barro, el spin-off de la aclamada serie El Marginal, continúa cosechando éxito en Netflix, posicionándose en el tercer puesto entre las series más vistas a nivel mundial. Esta producción de Sebastián Ortega narra la vida dentro de la cárcel femenina más peligrosa del país, conocida como "La Quebrada".

La historia gira en torno a un grupo de mujeres que luchan por sobrevivir en ese ambiente hostil. Entre ellas destaca Gladys "La Borges" Guerrera, interpretada por Ana Garibaldi, quien junto con "las embarradas" protagonizan intensos enfrentamientos, abusos institucionales y disputas por el control de la prisión, elementos que dan peso y profundidad a la trama.

Con la incorporación de figuras como María Becerra y la fallecida Locomotora Oliveras, la serie combina talento de primer nivel con una historia que aborda temas complejos y actuales.

En una noticia que había sido anticipada, China Suárez se sumará al elenco en la segunda temporada, acompañada por el músico L-Gante. La participación de ambos incluirá escenas de índole sexual, según revelaron fuentes cercanas al proyecto.

La cuenta oficial de En el barro compartió detalles sobre el personaje de la actriz: Nicole, una joven que ejerce como prostituta VIP para clientes adinerados. Aunque aún no se ha confirmado el motivo exacto de su ingreso a "La Quebrada", todo indica que está relacionado con los riesgos inherentes a su profesión, especialmente cuando el poder y el deseo se entrelazan en ese entorno.

Una imagen del detrás de escena muestra a la China Suárez dentro de un auto, anticipando la intensidad y complejidad que su personaje aportará a la serie, la cual sigue consolidándose como una de las producciones argentinas más destacadas en la plataforma.