Un local comercial fue blanco de un robo durante la madrugada de este jueves, minutos antes de las 3:52, cuando delincuentes ingresaron a Ser Tec, ubicado en la intersección de calles Benavídez y Paula, en el departamento Chimbas. Los sujetos rompieron vidrios y una ventana para acceder al interior del comercio.

El hecho fue advertido gracias al llamado de un vecino, quien escuchó ruidos extraños y dio aviso inmediato a la Policía. Al arribar al lugar, los efectivos constataron daños en la estructura del local y una importante faltante de mercadería.

Según las primeras pericias, los ladrones se llevaron una cantidad considerable de productos, lo que generó pérdidas económicas para el comerciante. Personal policial realizó el relevamiento correspondiente y comenzó con las actuaciones de rigor.

Uno de los datos más llamativos del caso es que uno de los delincuentes olvidó su teléfono celular dentro del local. De acuerdo a las primeras versiones, el dispositivo habría sido utilizado como linterna durante el robo.

El aparato fue secuestrado por la Policía y ya forma parte de las pruebas incorporadas al expediente judicial. Los investigadores confían en que el análisis del teléfono permitirá identificar a los autores del ilícito.

La denuncia fue radicada y el caso quedó en manos de la Justicia, que trabaja para dar con los responsables y recuperar los elementos sustraídos.