La Municipalidad de Chimbas le pagó un bono no remunerativo de $40.000 solo por este mes a sus empleados municipales contratados. La misma intendenta Daniela Rodríguez firmó el decreto para que se destinen $18 millones a los contratados. “Se les consiguió una suma fija por única vez, no es remunerativa pero es una ayuda importante”, aclaró Rodríguez. A su par, la Municipalidad de Rivadavia, con Sergio Miodowsky a la cabeza, entregarán una suma fija no remunerativa para sus contratados y plantas permanente. Será de $30.000 y $50.000.

“Esta ayuda económica no remunerativa se hizo en el marco de la situación económica que vivimos y es una gran ayuda. Es un mínimo pero es un gran esfuerzo por parte del municipio para todos los contratados. Nosotros nos sumamos a la ayuda económica que se les da a los planta permanente”, dijo la intendenta.

Rodríguez enfatizó en que la ayuda se dio en el marco de una crisis económica y en pos del comienzo de las clases, para que los empleados municipales puedan costear los costos de la canasta escolar. Además, anticipó un posible aumento para este sector. “Nosotros estamos trabajando en un pequeño aumento también para ellos. Estamos trabajando y esperando noticias de las paritarias que se vayan a presentar a nivel provincial”.

“Los empleados contratados municipales son una parte fundamental para el funcionamiento del municipio. Me han llegado muchos mensajes de agradecimientos y me comentaron los empleados que sienten un gran alivio. La agradecida soy yo por el esfuerzo que cada uno de ellos hacen en beneficio de nosotros”, dijo Rodríguez. Los municipales vieron reflejado este pago desde la mañana de este miércoles, por lo que “el 100% de los contratados debe haber recibido ya el pago”, anunció la jefa comunal. “Inmediatamente firmé el decreto para hacer efectivo el pago y que empiece a ser depositado”, finalizó.

A esta iniciativa de Chimbas, se suma el departamento de Rivadavia, quienes ya anunciaron un aumento de sueldo para sus empleados municipales de un 15%. El intendente Sergio Miodowsky tomó la decisión de además del aumento, entregar una suma fija no remunerativa, es decir, de un único pago, a los empleados municipales contratados y planta permanente. Para los primeros de ellos, el bono será de $30.000, mientras que para los planta permanente, percibirán un bono de $50.000.

