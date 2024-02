Los gremios de UDAP, UDA y AMET, se reunieron este jueves en la sala de reuniones del Ministerio de Educación, con Silvia Fuentes, quien está a cargo de la cartera y demás funcionarios del poder ejecutivo. Este fue el segundo encuentro de paritarias docentes provinciales, donde, luego de extensas horas de charlas y negociaciones, acordaron pasar a cuarto intermedio para este jueves 29 de febrero. Es que, este martes comenzarán las paritarias docentes a nivel nacional, que fijará una base para las negociaciones en San Juan. Cabe recordar que el pasado viernes 16 de febrero fue la primera negociación cara a cara que tuvieron los gremios y Gobierno por paritarias docentes. Allí, acordaron cuarto intermedio hasta este lunes 26 y un 15% de aumento para todos los estatales, sumado a un bono de $50.000 que se vería reflejado en el sueldo de febrero. Además, se estableció un aumento del 12% para marzo.

Sin llegar a un acuerdo, los representantes de los gremios coincidieron en que es importante continuar con las negociaciones luego de que comiencen las paritarias nacionales, para poder fijar el piso para hablar con los representantes del poder ejecutivo. Patricia Quiroga, la secretaria general de la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP), dijo que “Mañana tenemos una mesa de negociación nacional y estamos esperando que se defina. Nosotros queremos ganarle a la inflación. Nos han dicho que no pueden, pero de todas forma nosotros también decimos que nuestro salario quedó muy por debajo de la suba de precios".

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Quiroga no aseguró el inicio de clases en la provincia. “Todavía no hemos cerrado nada. Estamos a la espera sobre qué es lo que sucede este martes a nivel nacional y qué es lo que sucede el jueves en la nueva reunión”, aseguró. Con respecto a los pedidos que tienen los gremios docentes a nivel nacional dijo que “esperemos que desde Nación manden algo, como lo es Fonid, actividad de hora extendida, que todo eso se está haciendo cargo la provincia, pero está en la ley y deben cumplirlo. En la provincia hay un 80% de escuelas primarias que tienen hora extendida. Si desde Nación no mandan ese dinero, la provincia se tendrá que hacer cargo”, finalizó.

Por otro lado, la secretaria general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Karina Navarro, expresó que se busca una recomposición salarial debido a la pérdida del poder adquisitivo que se tuvo en los últimos meses. "Venimos hablando que queremos recuperar lo que se perdió, a partir de diciembre. Necesitamos de recomposición salarial con respecto al índice inflacionario desde el fines del año pasado", declaró la sindicalista al término del encuentro con las autoridades provinciales.

En contracara de lo hablado por los gremios, habló el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem y expresó que “se estuvo trabajando sobre las propuestas que los gremios han presentado. Las paritarias entraron en cuarto intermedio hasta el jueves 29 a las 11 de la mañana. Este martes comienza la reunión de paritarias nacionales, que puede generar novedades para fijar alguna pauta fija a nivel salarial y, por otro lado, a la expectativa de lo que surja a con respecto a los ítems de Fonid y conectividad que se está discutiendo y provincia ha reclamado a nación”, aseguró.

Finalmente, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, dijo que se mantienen “optimistas y estamos haciendo un gran esfuerzo para el inicio de clases. Estamos en buen diálogo y estamos muy optimista, el gobernador está haciendo todo el esfuerzo. Nuestra sensación es buena y el diálogo con los gremios está abierto”, finalizó.