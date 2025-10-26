Eva Bargiela y Gianluca Simeone hicieron público el anuncio de la llegada de Faustino, el primer hijo de la pareja. Uno de los primeros en reaccionar ante la noticia fue el abuelo del bebé, Cholo Simeone.

El director técnico del Atlético Madrid no suele utilizar sus redes sociales con asiduidad. Cuando lo hace, sus publicaciones están generalmente vinculadas a temas de fútbol. Sin embargo, esta ocasión especial ameritó un par de historias en Instagram en las que el Cholo Simeone se deshizo en ternura, demostrando su emoción.

En la primera historia, Simeone mostró al bebé recién nacido ubicado en el pecho de Eva Bargiela, mientras Gialunca Simeone miraba obnubilado. El abuelo escribió la palabra: “Fautino” y agregó un emoji de un corazón rojo.

La segunda historia se centró en los piecitos del recién nacido. Fiel a lo que se respira en la familia Simeone, el "Cholo" no pudo con su genio y ya se imagina a Faustino en un campo de fútbol. Simeone resumió su deseo y predicción con una frase contundente: “¡Esos piecitos qué alegrías nos van a dar!”. El técnico ya avizora a Faustino dentro de una cancha de fútbol.

Ambas postales compartidas por el abuelo primerizo fueron musicalizadas con Una canción de amor para la pulga, un tema del artista Camilo que habla sobre la transformación a través del poder del amor.