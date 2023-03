En el mediodía de este lunes, en la Sala 1 de Tribunales, se desarrolló un procedimiento clave en torno a la muerte trágica de Mateo Chávez, el niño que murió arrollado por una moto en Carpintería, en enero de este año. El conductor de la tragedia, Alberto Santos Escudero, de 33 años, arregló con la fiscalía Delitos Especiales una condena, reconociendo el delito de homicidio culposo agravado por darse a la fuga y tener varias víctimas. La querella no se opuso al acuerdo de juicio abreviado, según informaron fuentes judiciales a DIARIO HUARPE.

El fiscal Adrián Riveros representó la parte acusatoria en la audiencia de la jornada de este lunes. El funcionario acordó con el abogado defensor Carlos Reinoso la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y siete de inhabilitación para conducir, pacto que fue homologada por la jueza de garantías Verónica Chicón. La magistrada después de aceptar el acuerdo, dictó la sentencia.

En representación de la familia, estuvieron los abogados Carla Manini y Manuel Gimenes Puchol. La querella no se opuso al acuerdo del juicio abreviado, a pesar de que su opinión en esta parte del proceso no es vinculante, explicaron voceros de Tribunales.

El caso

El fatal suceso que terminó con la vida del pequeño Mateo Chávez sucedió la madrugada del sábado 7 de enero, en calle Anacleto Gil, entre Mendoza Vieja y Gil de Moya, en la zona de Carpintería. Escudero manejaba una moto Appia 150 cilindradas, de color negro, cuando arrolló al menor de edad, que se trasladaba junto a su mamá, Evelyn Sánchez, y sus tres hermanas.

Mateo Chávez se llevó la peor parte y terminó perdiendo la vida camino al hospital tras sufrir una fractura en el cráneo. Mientras que una de sus hermanas presentó la fractura de un brazo, contusión pulmonar y escoriaciones en el rostro, el resto, solo politraumatismos.

El motociclista se dio a la fuga tras atropellar a una parte de la familia. Cinco horas después del hecho, se entregó a las autoridades. Para el fiscal Riveros esta actitud contribuyó con la muerte del menor. "Es papá de tres hijos, se dio cuenta de que eran niños. Sin embargo, colaboró con el lamentable desarrollo, que fue el fallecimiento del menor", dijo el coordinador de la UFI de Delitos Especiales. El hombre huyó a pie esa madrugada porque la moto no estaba en condiciones, ya que el arranque no funcionaba después del violento impacto. En tanto, el abogado defensor Carlos Reinoso justificó que Escudero se fue del lugar de la tragedia porque se encontraba en shock, además de que su vehículo no había quedado en condiciones para ayudar.

Riveros recalcó además que Escudero no contaba con los permisos para manejar un rodado, porque tenía la licencia de conducir vencida desde el año 2019. Por su parte, Reinoso señaló que si cuenta con un permiso otorgado en la provincia de La Rioja porque había estado trabajando allí durante el año 2021. La supuesta licencia venció en febrero.

Con la sentencia de este lunes, Escudero recuperó la libertad, ya que recibió una pena de ejecución condicional. Lo que lo benefició en este proceso, según las fuentes, es la falta de antecedentes penales. En enero, cuando recibió la imputación, su libertad se vio afectada por la medida de prisión preventiva que ordenó Chicón. La misma caducaba el 10 de marzo.