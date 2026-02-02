Talleres de cerámica, telar y moda circular en el Mercado Artesanal Luisa Escudero

Con propuestas que van desde la cerámica y el telar hasta la moda circular y los tintes naturales, el espacio cultural ofrecerá durante todo el mes actividades aranceladas y gratuitas para estimular la creatividad y revalorizar el trabajo manual.

El Mercado Artesanal Luisa Escudero se transformará, durante febrero, en un epicentro de creación y aprendizaje. Con una programación diversa y para todas las edades, el espacio dependiente de la Secretaría de Turismo y Cultura lanza su agenda de talleres de verano, diseñada para fomentar la creatividad, transmitir técnicas artesanales y promover el valor del trabajo manual.

La oferta, que incluye tanto talleres arancelados como gratuitos, abarca una amplia gama de disciplinas tradicionales y contemporáneas. Las actividades están a cargo de reconocidos talleristas y están pensadas para distintos intereses y niveles, desde niños y niñas hasta el público adulto.

Una cartelera diversa para crear con las manos

Entre las propuestas aranceladas destacadas para el mes se encuentran:

Pequeños Grandes Artistas: Dictado por Elena Clavel para niños de 6 a 12 años. El taller propone un recorrido por diversas técnicas como decoupage, pintura, teñido en tela y creación de títeres. Fechas: lunes 2, 5, 9 y 12 de febrero. Horario: de 10:00 a 12:00.

Cerámica: Collar: A cargo de Mariela Tantén y dirigido a todo público, este taller enseñará a trabajar la arcilla para crear un collar de mesa. Fechas: martes 3 y sábado 7 de febrero. Horario: de 10:00 a 12:00.

Moda Circular: Gabriela Lucero guiará este espacio para aprender técnicas de pintura, estampado y bordado para intervenir prendas. Fechas: viernes 6, 13, 20 y 27 de febrero. Horario: de 09:30 a 11:30.

Telar para las Infancias: Con Guadalupe Daneri como instructora, niños de 8 a 12 años se iniciarán en esta técnica tradicional. Fechas: viernes 6, 13, 20 y 27 de febrero. Horario: de 10:00 a 12:30.

Crochet: Riñonera: Marisa Raboy enseñará los puntos básicos para confeccionar una riñonera de algodón. Fechas: martes 10, 12, 19 y 24 de febrero (clases los martes y jueves). Horario: de 09:30 a 11:00.

Taller de Porcelana Fría para Niños: A cargo de Bárbara Vega, para mayores de 6 años. Fechas: miércoles 11 y 18 de febrero. Horario: de 09:00 a 12:00.

Taller de Crochet para Niños: También con Bárbara Vega, para niños de 8 a 12 años. Fechas: jueves 16 y 19 de febrero. Horario: de 09:00 a 11:00.



Actividad gratuita con cupo completo

Dentro de la oferta libre de costo, se destaca el Taller de Tintes Naturales, a cargo de Miriam Rodríguez. La propuesta invita a explorar el proceso de elaboración de colorantes a partir de recursos naturales.

Fecha: sábado 21 de febrero.

Horario: de 09:00 a 13:00.

Debido a la gran demanda, los cupos para esta actividad ya están completos, demostrando el creciente interés por estas técnicas sustentables.

Con esta amplia y cuidada agenda, el Mercado Artesanal Luisa Escudero reafirma su rol como un espacio de acceso a la cultura, preservación de oficios y encuentro comunitario, invitando a vecinos y visitantes a sumergirse en el placer de crear con sus propias manos durante el verano.