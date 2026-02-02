El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó sus expectativas macroeconómicas para 2026, al que definió como un año de consolidación económica. Si bien remarcó que no se trata de un año electoral, advirtió que algunos efectos rezagados de procesos anteriores podrían extenderse en el tiempo. “No es año electoral, pero siempre quedan efectos de rezago en situaciones como esas que llevan su tiempo”, explicó.

El funcionario se mostró optimista respecto a la situación actual del país: “Hoy gozamos de estabilidad y de esperanza. El tipo de cambio está muy estable, la inflación va a converger a niveles internacionales, las tasas van a seguir bajando y van a llegar inversiones”. Según el ministro, estas condiciones permitirán que la economía avance de manera sostenida y que los sectores productivos puedan proyectar sus actividades con mayor previsibilidad.

Publicidad

En relación al frente cambiario, Caputo fue consultado sobre la continuidad del cepo cambiario vigente para empresas y aseguró que su levantamiento se concretará “cuando estén dadas las condiciones necesarias”. Defendió la estrategia gradual del Gobierno, destacando que la cautela aplicada hasta el momento “ha pagado mucho”, y subrayó que la estabilidad cambiaria y la reducción de la inflación son esenciales para fomentar la confianza de inversores nacionales y extranjeros.

Con estas declaraciones, el ministro busca transmitir un mensaje de optimismo y prudencia, resaltando la importancia de la estabilidad macroeconómica como base para el crecimiento sostenido y la consolidación de políticas económicas de largo plazo.