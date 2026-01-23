El precio mundial del oro alcanzó niveles máximos históricos y se acercó a los US$ 5 000 por onza, en un contexto de alta demanda de inversores y bancos centrales en busca de activos refugio ante tensiones financieras globales y dudas sobre otras clases de activos.

Este repunte en la cotización internacional del metal tiene un impacto directo en las **reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), ya que la entidad mantiene una parte de sus activos en oro física. A medida que el precio sube, la valuación de esas tenencias también se incrementa, lo que contribuye a fortalecer el valor total de las reservas sin necesidad de comprar nuevas onzas.

Según datos de mercado, la escalada del oro desde que comenzaron los récords en 2025 ha elevado significativamente la valoración de las tenencias del BCRA, que pasaron de representar unos pocos miles de millones de dólares a sumar más de u$s 8 500 millones, lo que implica un aumento de más de 113 % en términos de valuación desde 2023, atribuible al alza del precio del metal.

Este fenómeno de valuación contable no significa necesariamente una entrada de nuevos dólares físicos al Central, sino que el valor de las reservas sube por el incremento del precio internacional del oro. En el caso argentino, esto se traduce en un mayor peso de las reservas en el balance cambiario del país, aunque la composición de dichas reservas (incluidos dólares líquidos, oro y otros activos) sigue siendo un factor clave de la política monetaria y cambiaria.

El avance del precio del oro favorece a muchos bancos centrales emergentes que, como la Argentina, diversifican parte de sus activos hacia este metal para fortalecer su posición ante la volatilidad del dólar u otras monedas. Este contexto global de alta demanda y escasez relativa en el mercado físico sigue empujando los precios hacia nuevos récords, lo que tiene consecuencias tanto para los mercados financieros como para las reservas oficiales de varias naciones.